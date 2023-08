Apple investit dans des serveurs de Foxconn pour les tests de ses services IA

Entre Apple et Foxconn, la collaboration a toujours été bénéfique pour les deux parties, si le business autour des deux entreprises se concentre majoritairement dans l'assemblage des produits Apple, la firme de Cupertino vient de trouver un nouvel intérêt auprès de son partenaire historique.

Foxconn fournit des serveurs à Apple

Lors de précédents résultats financiers, Tim Cook a précisé à plusieurs reprises l'importance qu'accorde Apple envers l'intelligence artificielle. Il y a bien sûr l'IA qui sauve la vie, comme celle qui est incluse dans la détection des accidents et des chutes, mais aussi l'IA générative qui peut vous accompagner sur des projets, améliorer votre productivité au travail et vous faciliter la vie au quotidien.



Selon un récent rapport de South China Morning Post, Apple a récemment commandé une certaine quantité de serveurs auprès de son partenaire Foxconn. Si on voit souvent l'entreprise chinoise comme étant une simple société chargée d'assembler des appareils électroniques, Foxconn est en réalité une entreprise qui a bien plus d'activités que cela.

Le rapport explique que Foxconn a fourni plusieurs serveurs à Apple pour permettre au géant californien de travailler convenablement sur ses projets liés à l'intelligence artificielle. La firme de Cupertino avait besoin de s'équiper de plusieurs serveurs et il était évident que le partenariat avec Foxconn allait pouvoir servir dans cette recherche.



À l'heure actuelle, Foxconn représente environ 43% du marché mondial des serveurs, l'entreprise se concentre dans la production des serveurs rack, des serveurs lames et des serveurs d'infrastructure. Foxconn a aussi la capacité de fournir des solutions personnalisées en fonction des besoins spécifiques de ses clients, on imagine qu'Apple a dû communiquer plusieurs de ses exigences dans cette commande.



L'objectif d'Apple concernant l'intelligence artificielle serait de présenter prochainement une IA générative sur le même principe que ChatGPT et Google Bard, ce nouveau service serait directement intégré sur les produits Apple et une version payante de l'IA pourrait également être proposée.