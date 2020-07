Undying : le jeu de survie confirmée sur mobiles pour 2021

Guillaume Gabriel

Au mois de mai dernier, nous avons eu écho de la sortie de la nouvelle création du studio de développement Skystone Games. Composés de deux vétérans de l'industrie, Bill Wang et David Brevik (créateur de Diablo notamment), ces derniers annonçaient alors travailler sur un jeu de survie du nom de Undying.



Comme la plupart de ces concurrents, ce dernier mettra en avant un univers post-apocalyptique rempli de zombies. La belle nouvelle, c'est que les deux compères ont confirmé que le jeu verrait le jour sur iOS et Android dès 2021.



Undying, un jeu de survie sur Steam, Switch et mobiles

Lors de l'annonce du jeu, les développeurs mettaient en avant les plateformes Steam et Switch, tout en laissant entendre que le jeu devrait également voir le jour sur iOS et Android, mais "plus tard".



C'est confirmé puisque le jeu de survie pointera le bout de son nez sur l'App Store et le Play Store durant l'année 2021. Le scénario a l'air assez lourd, puisqu'on parle d'une mère infectée en charge d'apprendre à son enfant à survivre, alors que sa mutation se fait petit à petit. Un côté émotionnel qui n'est pas sans rappeler The Walking Dead - Saison 1 de Telltale.



On a hâte d'en voir plus !