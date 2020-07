Apple Store de Bangkok : Voici les premières photos avant l'ouverture

Comme Apple a l'habitude de le faire, on retrouvera de la végétation à l'extérieur de la boutique. Suivant les Apple Store, la firme met parfois des arbres à l'intérieur ou à l'extérieur quand la place est limitée. Une petite touche de nature est indispensable ! Comme vous pouvez le voir également dans l'image ci-dessus, un coin pour les ateliers a également été mis en place, c'est ici que ce passeront les Today at Apple quand l'épisode du Covid-19 sera définitivement terminé. L'entreprise y organisera des formations, mais aussi des rendez-vous avec des célébrités locales qui feront partager leurs passions . En général, nous avons des sessions photographie avec l'iPhone, comment dessiner avec l'iPad... L'Apple Store de Central World est le deuxième en Thaïlande, il rejoint celui de Iconsiam qui se trouve de l'autre côté de la rivière Chao Phraya. Pour l'ouverture le 31 juillet, Apple a expliqué que les mesures contre la propagation du Covid-19 seront particulièrement importante s. Apple a donné l'instruction à ses équipes de filtrer le nombre de personnes à l'intérieur, de faire porter un masque obligatoirement à toutes les personnes dans la boutique, de contrôler la température des clients, mais aussi de respecter des règles de distances . Au total, les clients retrouveront 130 salariés qui parlent 17 langues différentes !

Cette forme cylindrique n'est pas inconnue chez Apple, puisque la firme a déjà utilisé cette forme pour le Steve Jobs Theater à l'Apple Park. L'entreprise proposera deux étages avec un étage inférieur accessible via un escalier en verre qui fera le tour du point central ou un ascenseur en forme de cylindre. L'Apple Store possèdera deux entrées pour éviter aux clients de faire tout le tour de la boutique pour y accéder. Comme à son habitude, Apple a choisi une visibilité totale de l'intérieur avec de grandes vitres en verre.

Dans tous les Apple Store du monde on retrouve des codes esthétiques similaires, prenons par exemple les tables qui servent à présenter les produits ou encore les écrans géants. Cependant, Apple essaie de rendre unique chacune de ses boutiques avec des matériaux locaux , mais aussi des architectures que vous ne retrouverez pas ailleurs. L'Apple Central World de Bangkok possèdera un énorme vortex de bois incurvé qui dominera le centre de la boutique. Regardez en photos ce que ça donne :

