Family Safety : l'app gratuite de contrôle parental de Microsoft

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

Ceux qui ont des enfants utilisants une Xbox ou un PC Windows seront certainement intéressés par Family Safety, la nouvelle app de Microsoft pour iPhone et Android.



C'est l'équivalent de « Temps d'écran » d'Apple mais appliqué à l'écosystème de Microsoft.



Microsoft Family Safety sur iOS et Android

L'idée de Microsoft Family Safety est donc de protéger nos proches avec un contrôle des contenus accessibles ainsi qu'un partage de position. L'application vous encourage aussi à dialoguer avec vos enfants pour parler sécurité numérique au sens large.



Concrètement, il est possible de définir des limites saines pour bloquer le contenu inapproprié et autoriser la navigation sur des sites Web adaptés aux enfants à l'aide de Edge sur Windows, Xbox et Android. De même, le parent est averti lorsque l'enfant souhaite télécharger une application ou un jeu plus mature à partir du Microsoft Store.



Outre les barrières de contenu, il est également prévu de définir des limites de temps. Tous les appareils Xbox et Windows sont éligibles avec des options fines comme la possibilité de laisser l'enfant plus longtemps sur l'apprentissage en ligne par exemple. Et si jamais la frustration est trop grande sur l'absence de jeux vidéos, l'enfant peut envoyer une demande de prolongation à ses parents.



Enfin, le partage de position permet aussi d'avoir un oeil sur les membres de sa famille, pratique pour les premiers pas seuls hors de la maison par exemple. Mais comme le reste, tout est question de confiance dans ce genre d'outils.



Enfin, bon à savoir, si le service est gratuit, les abonnés Office 365 auront droit à des exclusivités dans le futur.

