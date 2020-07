Mario Kart Tour : coup d'envoi du Wild West Tour

Les semaines s'enchaînent et les développeurs de Nintendo continuent de proposer toujours plus de contenu au sein de Mario Kart Tour (v2.4.0, 210 Mo, iOS 10.0), pour le plus grand plaisir des joueurs.



La dernière en date vient d'être publiée quelques heures auparavant : on parle du coup d'envoi de l'évènement Wild West Tour, mettant notamment en scène Nabbit, pour sa grande première sur la version mobile.



La bande-annonce :

Mario Kart Tour : Nabbit s'invite pour le Wild West Tour

Alors que Mario Kart Tour s'est récemment mis à jour pour accueillir le mode paysage et des nouveautés pour le multijoueur, les développeurs viennent de lancer le nouvel évènement Wild West Tour.



Les pilotes pourront ainsi découvrir Nabbit, pour sa première venue au sein du jeu, ainsi que quelques autres nouveautés. Outre la présence de Cowboy Wario, on retrouve la carte Kalimari Desert 2, provenant de la Nintendo 64.



Une nouvelle cérémonie de fin est également disponible à chaque fois que vous terminez une coupe. Pour ceux qui ne connaissent pas Nabbit, ce dernier a fait une apparition remarquée dans New Super Mario Bros. U.



Parmi vous, est-ce qu'il y a encore des joueurs de Mario Kart Tour ?

