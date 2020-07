Belkin lance ses écouteurs true wireless Soundform à 69,99€

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Belkin vient de lancer (encore) un nouvel accessoire. Il s'agit cette fois des écouteurs sans fil Soundform à moins de 70€. A mi-chemin entre les AirPods et les Sony XM3, les true wireless de Belkin proposent une alternative bien moins onéreuse.

© Belkin

La qualité Belkin à prix mini

Si les AirPods sont trop chers pour vous et que vous n'aimez pas avoir les mêmes écouteurs que tout le monde, les Soundform de Belkin sont à considérer. Avec un look sobre mais qui promet d'être confortable, les écouteurs sans fil proposent un son de qualité avec des basses percutantes, une autonomie de 24 heures avec le boitier et de 5 heures par session d'écoute, mais aussi une résistance aux éclaboussures (IPX5).



Une fois appairés à votre iPhone ou Android, les Soundform sont pilotables grâce aux touches sensitives situées sur chacun des écouteurs : lecture / pause, raccrocher / décrocher, augmenter / diminuer le volume, avancer / reculer, commande vocale.



Vous pouvez également utiliser les touches de contrôle pour alterner facilement entre musique, appels, podcasts.



Comme les AirPods Pro, les Soundform proposent des embouts de tailles différentes pour s'ajuster parfaitement à la forme de l’oreille, ce qui permet une isolation du bruit et un confort tout au long de la journée. Il n'y a pas de réduction de bruit active mais à ce prix, c'est normal.



Comptez donc 69,99€ en blanc ou en noir, là aussi un argument en faveur de Belkin avec deux coloris.



Contenu du coffret :

Écouteurs intra-auriculaires True Wireless (100 % sans fil)

Étui de recharge

Câble micro-USB

3 paires d’embouts en silicone (S/ M/ L)

© Belkin

Les écouteurs sans fils SOUDNFORM rejoignent donc notamment l’enceinte connectée Hi-Fi avec chargeur sans fil SOUNDFORM ELITE et le chargeur à induction BOOST CHARGE.