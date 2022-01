CES 2022 : Belkin lance une paire d'écouteurs sans fil compatible Localiser d'Apple

Il y a 5 heures

Casques

Alexandre Godard

Réagir



Le CES 2022 a ouvert ses portes en début de semaine et Belkin n'a pas attendu longtemps pour dévoiler ses nouveaux écouteurs sans fil premium, dorénavant connus sous le nom de Soundform. De la réduction active de bruit, une belle autonomie, une prise en charge de l'aptX, tout y est. En revanche, le prix est d'une manière logique assez élevé.

Belkin : intra-auriculaires haut de gamme

Lors du CES 2022 qui se déroule cette semaine à Las Vegas, la marque Belkin a décidé de présenter une toute nouvelle paire d'écouteurs sans fil premium. Si la société a déjà proposé plusieurs modèles par le passé avec différents prix, cette dernière baptisée Soundform se veut être le port étendard, celle qui coûte le plus cher mais qui surtout contient toutes les technologies.

Nous sommes face à des écouteurs sans fil, intra-auriculaires et d'une forme arrondie, autrement dit sans la tige comme sur les AirPods par exemple. Pour ce qui est des caractéristiques, notons la présence de la fameuse réduction de bruit active et d'une connexion multipoint pour basculer instantanément d'un appareil à l'autre.



Pour la partie sonore, la présence de transducteurs dynamiques de 12 mm permet d'apporter un réglage optimal sur les graves et chaque écouteur possède pas moins de trois microphones. Au-delà des codecs "classiques", ces Soundform ont la particularité de prendre en charge l'audio aptX HD, plutôt sympathique pour des écouteurs sans fil. Vous aurez le choix entre trois tailles différentes d'embouts dans la boîte afin de s'assurer que le confort soit idéal selon votre forme d'oreille.



La norme IPX5 permet à ces Soundform de résister à de légères éclaboussures ou gouttes de sueurs mais il faudra tout de même faire attention. Autre point important, une application dédiée permet de faire tout un tas de réglages, notamment pour ce qui est de l'ajustement des basses, des aigus...

Les utilisateurs Apple seront ravis d'apprendre que ce modèle est compatible avec le réseau Localiser d'Apple. Vous pourrez donc les retrouver via l'application s'il vous arrivait de les perdre. Enfin, pour la partie autonomie, Belkin annonce 8 heures d'utilisation sans recharge et jusqu'à 28 heures avec le boîtier de charge à 100%. L'étui de rechargement est par ailleurs compatible USB-C et charge sans fil Qi.



Pour ce qui est de la date de sortie officielle, Belkin n'a pas encore donné de précisions si ce n'est qu'il faudra patienter jusqu'au deuxième semestre 2022. Pour ce qui est du prix, la page produit américaine annonce un prix de 179.99 $, comptez donc aux alentours des 200 € pour le prix français.