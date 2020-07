Révélation : pour Amazon Prime Video sur iOS/tvOS, Apple a réduit sa commission

Il y a 20 min

Julien Russo

Réagir

Hier soir avait lieu l'audience antitrust qui avait pour but de laisser s'exprimer Tim Cook, Jeff Bezos, Sundar Pichai et Mark Zuckerberg sur des affaires anticoncurrentielles qui concernent leurs entreprises. Si nous savions déjà la position d'Apple vis-à-vis de la commission de 30% de l'App Store, ce qu'on ne savait pas c'est que la firme de Cupertino a donné un gros avantage à Amazon Prime Video...

Un document secret

Lors du lancement d'Amazon Prime Vidéo, l'application cherchait à obtenir le maximum de visibilité pour commencer à ralentir la progression de Netflix sur le marché du streaming. Cela a commencé par une disponibilité de Prime Video sur de nombreux supports. Sur PC, Chromecast, Android, PlayStation, Xbox... Cependant, Amazon était réticent à l'idée de venir sur l'App Store iOS et tvOS !

La cause ? La fameuse commission de 30% d'Apple.

Comme la firme de Cupertino savait que l'absence de Prime Video allait frustrer les clients Apple, l'entreprise a directement été au front pour négocier avec Amazon.

Tim Cook aurait demandé au chef des services d'Apple Eddy Cue de prendre contact avec Jeff Bezos pour lui proposer de réduire la commission prélevée sur chaque abonnement souscrit depuis l'application. Normalement, Apple prend 30% sur chaque abonnement souscrit et renouvelé tous les mois. Avec cet accord, Apple prenait seulement 15%. Quand Amazon a reçu cette offre, elle a ordonné immédiatement à son équipe de développer une application pour iPhone/iPad et Apple TV.



Cet accord, Amazon le cherchait. L'entreprise savait que tôt ou tard Apple craquerait et lui proposerait ce genre de deal exclusif. Le nombre d'abonnés Amazon Prime est impressionnant, au quatrième trimestre de l'année dernière, la firme de Jeff Bezos a revendiqué plus de 150 millions d'abonnés à travers le monde. De nombreuses personnes profitent du service Prime Video qui permet d'accéder à un grand catalogue de séries, films et documentaires avec beaucoup de créations originales Amazon.

Il était logique que la demande des clients serait forte et qu'Apple accepterait de négocier à la baisse sa commission de 30% ! Amazon a juste attendu et a laissé les abonnés faire pression sur Apple.



L'accord (très avantageux) passé avec Amazon aborde ces points :

Une application Prime Video disponible sur iOS et tvOS

et Une commission de 15% au lieu de 30% sur une durée indéterminée pour tous les paiements réalisés via l'App Store

au lieu de sur une durée indéterminée pour tous les paiements réalisés via l'App Store Soutien obligatoire d'une intégration de Siri

Obligation d'intégrer les contenus Prime Video à l'application "Apple TV"

les contenus Prime Video à l'application "Apple TV" Obligation d'inclure des résultats de Prime Video dans Siri et le Spotlight

Des conditions qu'a validé Amazon directement après avoir reçu le mail. Dans cet accord chacun s'y retrouve puisque la firme de Jeff Bezos touche plus d'argent que s'il y avait la commission de 30% et Apple a une meilleure intégration de Prime Video dans ses OS.

Un an après la réception de ce mail, Amazon lançait Prime Video sur Apple TV.

Un problème pour la Commission antitrust

Cet accord révélé au grand jour a été problématique lors de l'audience antitrust. Ce que n'a pas compris le jury c'est : "Pourquoi Amazon serait privilégié quand les autres développeurs doivent payer une commission de 30% ?". Un deal que n'a pas apprécié la Commission qui a déclaré qu'il s'agissait d'une manière inapproprié de traiter tous les développeurs qui doivent normalement tous être au même niveau.

Du côté de Tim Cook, on déclare que chaque développeur est traité de la même manière. Le CEO d'Apple n'a eu aucun argument supplémentaire pour défendre cet accord.



Source

Télécharger l'app gratuite Amazon Prime Video