Sorties jeux : V4, Narcos: Idle Cartel, Interloper

Il y a 5 heures

Corentin Ruffin

Réagir

Aujourd'hui 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement V4, Narcos: Idle Cartel, Interloper.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

V4 (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.12.214297, 2,2 Go, iOS 12.0, NEXON Company) Brandissez votre arme et infligez des dégâts critiques intenses à travers un monde ouvert à couper le souffle dans ce tout nouveau MMORPG multi-plateformes !



Explorez un monde superbe aux détails à couper le souffle, personnalisez votre personnage exactement comme vous le désirez et renforcez votre équipement afin de vous préparer à de terribles batailles à travers les dimensions ! Serez-vous porteur de paix ? Ou de destruction ? Pénétrez dans le monde de V4 et saisissez de pleines mains une victoire sans limites !





Choisissez parmi l'une des 6 classes offensives conçues pour infliger un maximum de dégâts et terrassez vos ennemis. Manipulez les pouvoirs infernaux des chasseurs de démons et utilisez momentanément la forme démoniaque... Télécharger le jeu gratuit V4





Narcos: Idle Cartel (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v0.6.9, 545 Mo, iOS 10.0, Tilting Point) Devenez le nouveau partenaire du trafiquant légendaire El Patrón, et découvrez son monde aussi dangereux que séduisant. Saurez-vous avancer sans vous salir les mains, ou serez-vous prêt à tout pour survivre et devenir le plus puissant ?



C'est à vous de décider de votre destin de narcotrafiquant dans ce jeu incrémental. Formez des alliances, améliorez votre gang, et amassez le plus d'argent possible. Incarnez le jefe d'un cartel colombien et gérez la production, la distribution et les profits de votre entreprise. Devenez milliardaire en étendant votre cartel commercial, et n'arrêtez jamais de cliquer pour produire ce qu'il y a de meilleur. Passez de petit trafiquant à narcocapitaliste et découvrez la vie trépidante des cartels dans Narcos: Idle Cartel Télécharger le jeu gratuit Narcos: Idle Cartel





Merge Dungeon (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.4, 146 Mo, iOS 10.0, NANOO COMPANY Inc.) Fusionnez des objets et explorez des donjons dans un seul et même jeu ! Améliorez vos héros et leur équipement, comme dans un vrai RPG, et prenez part à divers événements.



Ce jeu est la suite de notre jeu de fusion prisé, « Merge Star » !

Retrouvez le plaisir de fusionner des objets, tout en essayant de nouvelles fonctionnalités !



Le principe est simple : associez deux objets identiques pour les fusionner et obtenir un objet plus puissant. Chaque nouvel objet possède des stats aléatoires, alors libre à vous de constituer votre arsenal comme bon vous semble. Télécharger le jeu gratuit Merge Dungeon





Idle Guardians: Never Die (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.0.3, 253 Mo, iOS 11.0, SuperPlanet) Les Gardiens continuent à avancer dans les niveaux, même quand vous ne jouez pas!

Un jeu auto-combat avec un design en pointillés et la nostalgie des jeux rétro! Immortels, des Gardiens IDLE qui ressuscitent sans fin!



- Caractéristiques du Jeu -



■ AFK RPG Légendaire, RPG Idle Auto-Combat AFK et IDLE?

Le jeu continue même quand vous ne jouez pas!

Tout est automatique, depuis la progression sans fin des niveaux jusqu'à l'auto-combat et l'auto-farming!



■ Croissance sans fin et Système de Renaissance

A chaque fois que vous ressuscitez, devenez plus fort, plus vite.

L'héro ne meurt jamais! Il ressuscite.

Devenez plus fort et conquérez parfaitement toutes les niveaux et les donjons! Télécharger le jeu gratuit Idle Guardians: Never Die





Herodom (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v2.0, 106 Mo, iOS 10.3, Sander Frenken) Plongez-vous dans des batailles épiques inspirées d'événements historiques et culturels, notamment la bataille des 300, le mariage rouge et les pyramides folles.



Explorez un monde immersif rempli de petits secrets. Battez-vous dans 20 niveaux différents, collectez tous les 50 héros uniques et maîtrisez plus de 150 unités et armes de siège différentes avec lesquelles combattre.



Libérez votre imagination et créez vos propres personnages en utilisant plus de 300 ressources différentes à collecter au cours de l'intrigue principale.



Pour le roi et la reine! Télécharger le jeu gratuit Herodom





The Everlasting Regret (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.3303, 746 Mo, iOS 9.0, Tencent Games) Adapté du "Song of Everlasting Regret", un poème narratif classique de l'histoire de la littérature chinoise, Everlasting Regret est un jeu produit par Tencent Technology (Shenzhen) Co., Ltd., l'une des sociétés de jeux les plus célèbres de Chine, et principalement créé par cinq jeunes diplômés, qui espèrent présenter le charme unique de la poésie classique chinoise à travers leur gameplay original de résolution de casse-tête de style oriental: "modifier les peintures", "peindre des peintures" et "rechercher des peintures" et le plus populaire frais style d'encre dans la Chine moderne.



De l'histoire en peinture, très beau ! Télécharger le jeu gratuit The Everlasting Regret





Darkest Rogue (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v37, 250 Mo, iOS 9.0, Dreamplay Games Inc.) Découvrez ce classique du jeu de rôle en tour par tour !



Quelque part dans une sombre prison, une douleur cuisante force le héros à ouvrir les yeux.

Le seul moyen pour lui de se libérer de sa malédiction est de trouver le "Necronomicon", un livre magique.



Trouvez où est caché le "Necronomicon"

et bannissez les ténèbres du donjon pour éclairer la voie de la liberté.

Affrontez les demi-dieux cruels et les pièges et survivez jusqu'au bout ! Télécharger le jeu gratuit Darkest Rogue





Club Feral (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.4, 104 Mo, iOS 10.0, Spruce Campbell) Par le développeur de OPERATOR 41, lauréat du BAFTA, âgé de 15 ans, voici un petit jeu de rythme d'arcade créé pendant le confinement.



Battez une série d'animaux de plus en plus agressifs dans le Club, ou détendez-vous et essayez de battre votre meilleur score en mode sans fin. Télécharger le jeu gratuit Club Feral





Clean-Up 3D (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 208 Mo, iOS 10.0, FortyFour Games) Dans un monde plein de déchets, deux aspirateurs unissent leurs forces pour sauver le monde.



Guidez-les dans leur voyage et aidez-les à nettoyer toutes les îles de la litière afin de les faire briller à nouveau! Télécharger le jeu gratuit Clean-Up 3D





Aggretsuko (Jeu, , iPhone / iPad, v1.5.1, 205 Mo, iOS 9.0, HIVE Co., Ltd.) Le personnage extraordinaire de Sanrio, "Aggretsuko" du hit Netflix Animation, est maintenant disponible en tant que jeu de puzzle!



Aggretsuko, c'est l'histoire de Retsuko, un panda roux qui travaille dans le département de comptabilité de Carrier Man Trading Co., Ltd.

Elle rêvait de profiter de la vie glamour en tant que femme de carrière travaillant dans une entreprise commerciale, mais en réalité, ses patrons la bombardent de tâches et ses collègues la poussent à bout.

Lorsque le stress de son patron diabolique et les comportements insensés de ses collègues deviennent trop difficiles à gérer, elle se dirige vers le karaoké après le travail et commence à crier du death metal pour évacuer sa colère.



Un jeu de match-3 ! Télécharger le jeu gratuit Aggretsuko





Nouveaux jeux payants iOS :

Interloper (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.03, 158 Mo, iOS 13.0, Mathew Purchase) Annoncé la semaine dernière, le nouveau jeu de tir spatial intense Interloper vient d’arriver sur iOS. Très joliment réalisé, le titre de Mathew Purchase est prometteur.



Inspiré des classiques comme X-Wing vs. Tie Fighter et Wing Commander, Interloper propose une vue cockpit mais avec une bonne dose de modernité.



Comme dans tout bon jeu de tir spatial, il faudra à la fois éviter les asteroids et les attaques ennemis tout en répondant par des tirs nourris. Mais ici il faut aussi jouer contre la montre.



Si vous réussissez, vous aurez le droit à une nouvelle zone, avec un nouveau temps à tenir et des ennemis toujours plus nombreux et forts. À chaque étape, vous pouvez choisir d'arrêter, mais de garder les objets que vous avez remportés pour votre vaisseau ou alors continuer pour empocher encore plus de bonus et prendre le risque de tout perdre.

Télécharger Interloper à 6,99 €





Gloom: Digital Edition (Jeu, Cartes / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0, 1,2 Go, iOS 10.0, Sky Ship Studios) Gloom: Digital Edition est un jeu sombre et macabre où votre objectif est de rendre votre famille aussi misérable que possible tout en apportant joie et chance aux familles de votre adversaire.



Dans Gloom: Digital Edition, vous jouez une série de cartes modificatrices négatives et morbidement humoristiques sur les membres de votre famille en leur donnant des points de valeur personnelle négatifs. Des tragédies telles que «Être mutilé par des lamantins», «Escroqué par des vendeurs» et «Menacée par des souris» sont «bonnes» pour vous. Et, vous jouez des cartes modificatrices positives sur la famille de votre rival, ce qui lui donne des points de valeur personnelle positifs. La bonne fortune comme «être enchanté par les canetons», «avoir trouvé la gloire à une fête» et béni par l'évêque sont «mauvais» pour eux.



C'est... différent ! Télécharger Gloom: Digital Edition à 7,99 €





Beat Legend: AVICII (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.0, 1,1 Go, iOS 13.0, Atari) Filez à travers des mélodies vocales, poursuivez chaque envolée musicale et attaquez chaque mesure au rythme de 15 des plus grands hits d'Avicii, dans ce jeu de rythme et d'action époustouflant vous ouvrant les portes d'une expérience unique et futuriste. Créé par les développeurs d'AVICII Invector, acclamé par les critiques, Beat Legend: AVICII fait entrer dans le monde mobile ce jeu de rythme et d'action frénétique, incluant des morceaux au succès mondial comme Without You, Wake Me Up et Levels. Accrochez-vous et préparez-vous à découvrir les régions rythmiques du cosmos inexploré dans Beat Legend: AVICII ! Télécharger Beat Legend: AVICII à 3,49 €