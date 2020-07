T2 2020 : Huawei a vendu plus de smartphones que Samsung et Apple

Huawei a eu un début timide, Huawei a évolué et Huawei est devenu un monstre. Voici comment on pourrait résumer de façon simple le parcours de la firme chinoise qui a bouleversé le marché du smartphone mondial grâce à ses produits haut de gamme au prix plus accessibles que la concurrence.

Huawei numéro #1 mondial

Les États-Unis font tout pour ralentir la progression de Huawei et pourtant rien ne semble arrêter l'entreprise qui continue d'engranger mois après mois les parts de marché de Samsung et Apple.

Tout a commencé avec Huawei qui avait dépassé la firme de Cupertino il y a plusieurs mois, une nouvelle qui avait fait beaucoup de bruit. Aujourd'hui, la firme chinoise est devant Apple et devant son plus grand rival Samsung !

Un rapport publié par Counterpoint Research avait déjà avancé ce fait il y a quelques semaines, cette fois c'est au tour du cabinet Canalys de relayé cette information en affirmant également qu'à partir de ses informations recueillies, Huawei est bien l'entreprise qui a vendu le plus de smartphones dans le monde au cours du second trimestre de cette année 2020.



Si Huawei n'a pas eu beaucoup de mal à dépasser Apple qui mise surtout sur le haut de gamme, cela paraissait inenvisageable de dépasser le géant sud-coréen. Et pourtant... Huawei l'a fait ! Comme quoi que rien n'est impossible quand on a de l'ambition et des objectifs précis en tête.

Au total, le fabricant du P40 Pro a vendu un total de 55,8 millions de smartphones au T2 2020 quand derrière Samsung en a vendu 53,7 millions sur la même période.

Chacune des deux entreprises a été impactée par la crise sanitaire. Du côté de Huawei on enregistre une baisse de -5% par rapport au T2 2019, quand du côté de Samsung on chute lourdement de -30%.

Si la chute de Samsung parait choquante, il y a une raison à cela.

La crise sanitaire a commencé assez tôt en Chine, puis les choses se sont améliorées à partir du deuxième trimestre où tous les clients qui n'avaient pas réalisé leurs achats au T1 2020 se sont rattrapés sur le second trimestre, ce qui a créé une explosion des ventes de smartphones Huawei (qui réalise la majeure partie de ses ventes en Chine). Cependant, la crise sanitaire s'est vite déplacée en Corée du Sud et dans le reste du monde quand la reprise économique a eu lieu en Chine. Pendant que Huawei reprenait des couleurs, Samsung était en difficulté à cause du Covid-19 et de sa propagation rapide dans son pays natal.

L'autre raison c'est que les deux marques possèdent des pays où leur force de frappe est plus importante. Malheureusement, les pays où la firme sud-coréenne réalise de bonnes ventes ont fortement été touchés par le Covid-19 (on compte par exemple les États-Unis, le Brésil ou encore l'Inde). Ce qui a plutôt été le contraire pour Huawei.

Au final, la marque chinoise a su tirer (sans le vouloir) avantage de la propagation du Covid-19.



Finalement le temps où on comparait Samsung avec Apple disparait progressivement au profit d'une comparaison Samsung/Huawei. Côté iPhone, on devrait en apprendre plus sur le nombre de smartphones expédiés d'ici quelques heures. Apple va présenter tard dans la soirée ses résultats trimestriels.

