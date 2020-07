Idle Guardians Never Die : un nouveau RPG sur iOS et Android

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Comme prévu, le studio SuperPlanet vient de nous sortir sa dernière création, un RPG passif du nom de Idel Guardians Never Die. Un titre coloré qui devrait ravir les fans d'autres créations de SuperPlanet comme Evil Hunter Tycoon ou Luna: Dragon of Kelpy Mountain.



Idle Guardians: Never Die débarque sur mobile

Savez-vous ce qu'est un IDLE RPG ? En général, lorsque la notion d'IDLE apparait, on parle d'un jeu où le joueur n'a pas beaucoup de choses à faire (type QTE) ou carrément rien à faire, si ce n'est une partie gestion.



C'est donc ce que propose Idle Guardians: Never Die qui vous permet de composer votre équipe de Gardiens avant de les voir se battre entre eux. Là où le joueur intervient réellement, ce sont les compositions d'équipes et les recrutements de nouveaux membres.



Il y a plus de 160 personnages à débloquer, chacun ayant ses propres compétences et caractéristiques. Une fois que vous avez réuni votre équipe préférée à partir de cette énorme liste de héros, il y aura plusieurs domaines à aborder tels que la Pyramide, qui donne de meilleures récompenses selon votre niveau. Il y a aussi Guardian's Creed: Grey Flag qui est un navire où les joueurs se battent en mer et Demon World, où les joueurs peuvent obtenir divers animaux de compagnie qui leur fourniront des buffs importants. Enfin, il y a aussi une arène de PVP à apprécier pendant Guild War ainsi que des Boss Raids que vous pouvez affronter avec vos camarades de guilde.



Naturellement, comme il s'agit d'un RPG inactif, les gardiens continueront à se battre et donc à exploiter les ressources même lorsque le jeu n'est pas ouvert. Les joueurs pourront également gagner des bonus supplémentaires s'ils avaient choisi de précommander le jeu. On parle de 2000 diamants, 2 tickets promotionnels et de nouveaux tickets de choix de personnages.



Le jeu est donc disponible sur iPhone et iPad sous iOS 11 minimum mais aussi sur Android.



Télécharger le jeu Idle Guardians: Never Die