Apple Store : Les sessions Today at Apple reprennent en Chine continentale

Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir

La Chine a été le premier pays à arrêter les ateliers de découvertes et de créations "Today at Apple". La firme californienne a immédiatement compris que face au Covid-19, l'idée de rassembler plusieurs personnes dans un endroit fermé n'était pas une bonne chose. Maintenant que la situation est maitrisée en Chine, l'entreprise annonce la reprise des ateliers Today at Apple.

Neuf magasins vont reprendre les ateliers

Today at Apple c'est un moyen fantastique pour attirer les clients dans les Apple Stores, à travers ces ateliers, Apple propose des cours pour apprendre à photographier comme un pro sur l'iPhone, dessiner comme un artiste sur iPad ou encore monter des vidéos sur Mac. Malheureusement l'ensemble des Apple Store dans le monde ont reçu comme instruction provenant de l'Apple Park de stopper les ateliers Today at Apple jusqu'à nouvel ordre. La firme californienne vient de redonner aujourd'hui son feu vert à neuf magasins chinois avec plusieurs conditions.

Pour l'instant, seules les sessions abordant la thématique de la photographie et l'art seront proposées. Apple a volontairement écarté tous les ateliers où les distances physiques ne peuvent être respectées. Toutes les sessions nécessitant un casque, des écouteurs ou se rapprocher d'une autre personne sont écartés.

La firme de Cupertino a également demandé aux Apple Store concernés de ne pas inviter de célébrités, ce qui pourrait créer un afflux important de clients dans la boutique.



Pour la reprise des ateliers, les Apple Store devront également mettre en place une prise de température pour chaque participant. Du désinfectant pour les mains sera également fourni. En ce qui concerne les sièges en forme de cube, ils devront être à 1 mètre de distance l'un de l'autre. Autrement dit tout le contraire de l'image ci-dessus.



Apple compte au total 42 Apple Store en Chine continentale. Seulement 9 d'entre eux ont été autorisés à reprendre les ateliers Today at Apple. Voici la liste :

Jusqu'à 3 ateliers par jour pourront avoir lieu. Apple a privilégié ces boutiques parce qu'elles se situent dans des zones à faible taux de nouveaux cas de Covid-19 et surtout parce qu'elles disposent toutes du nouvel écran géant qui permet de maintenir une grande distance entre les participants.

Vous l'aurez compris, tout a minutieusement été calculé pour que cela soit accepté par les autorités locales et qu'il n'y est pas de risque de propagation du virus dans les Apple Store.