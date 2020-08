Justice : Une société chinoise accuse Apple de violation de brevet lié à Siri

Nouvelle affaire qui risque de faire beaucoup de bruit. S'il y a beaucoup de patents trolls qui attaquent Apple, il s'agirait ici d'une poursuite judiciaire tout à fait légitime et crédible. L'entreprise chinoise Shanghai Zhizhen Network Technology Co affirme qu'Apple a utilisé sans son consentement un brevet lié à l'intelligence artificielle.

Cela fait plusieurs mois que l'entreprise exprimait son intention de poursuivre Apple en justice, c'est désormais chose faite. À travers un communiqué officiel, Shanghai Zhizhen Network Technology Co a expliqué qu'elle engageait des poursuites judiciaires à l'encontre d'Apple. Selon l'entreprise, l'un de ses brevets déposés en 2004 et validés en 2009 aurait été violé. La firme chinoise affirme qu'aujourd'hui, Apple exploite ses brevets avec son assistant vocal Siri dans les produits comme l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple TV...

Shanghai Zhizhen Network Technology Co. a déclaré lundi dans un communiqué qu'il poursuivait Apple pour environ 10 milliards de yuans (1,43 milliard de dollars) de dommages-intérêts devant un tribunal de Shanghai, alléguant que les produits du fabricant d' iPhone et d' iPad violaient un brevet que la société chinoise possède pour un virtuel. assistant dont l'architecture technique est similaire à ‌Siri‌. ‌Siri‌, une fonction activée par la voix dans les smartphones et les ordinateurs portables d'Apple, permet aux utilisateurs de dicter des messages texte ou de définir des alarmes sur leurs appareils.