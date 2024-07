Apple ferme son bureau de San Diego lié à Siri

Petite surprise, Apple vient de fermer un bureau à San Diego, en Californie, qui abritait une partie du groupe Data Operations Annotations. Cette unité s'occupe d'évaluer les réponses des clients de Siri afin d'améliorer la précision du système, entre autres tâches.



Contrairement à d'autres grandes sociétés, Apple ne licencie pas automatiquement. Ainsi, les 121 employés de San Diego se sont vus proposés des postes dans les bureaux d'Austin, s'ils sont prêts à déménager.

Une réorganisation chez Apple

Comme l'explique Bloomberg, le service Data Operations Annotations n'est uniquement basé à San Diego, on trouve des ramifications dans le monde entier, contribuant à améliorer la précision de Siri et d'autres services Apple alimentés par l'apprentissage automatique dans de nombreuses langues. En 2019, vous vous rappelez probablement que le bureau irlandais a fait les gros titres pour avoir révélé certaines conversations privées qu'ils écoutaient via Siri, dans le cadre de leur rôle de classificateurs de données. Après une enquête, Apple a fini par licencier les sous-traitants et a créé des équipes en interne à temps plein pour faire le même travail, tout en rendant le processus facultatif pour les utilisateurs finaux et en cessant complètement de télécharger des extraits audio bruts sur ses serveurs. Sur iOS, il est possible de désactiver la collecte de vos données Siri à des fins d'améliorations.

Pour en revenir à la fermeture du bureau de Californie, la raison serait tout simplement le besoin d'unifier les opérations américaines sur un seul site à Austin, au Texas. Nonobstant, les employés du site de San Diego ont apparemment été pris par surprise par cette décision. Ceux qui ne souhaitent pas déménager à Austin seront licenciés. On ne parle "que" d'une bonne centaine d'employés, loin des 100 000 salariés de la firme. Apple restant le seul géant à ne pas avoir viré à tour de bras.

iOS 18 devrait booster Siri

En ce qui concerne l'avenir de Siri, toutes les rumeurs évoquent une mise à jour majeure à venir avec iOS 18. Lors de la conférence WWDC 24 de juin prochain, Apple devrait lever le voile sur une mouture dopée à l'IA générative et les grands systèmes de modèles de langage (LLM). Selon Bloomberg, certaines personnes du service dissous sont justement affectées à des travaux autour de ces sujets.