Sony WH-1000XM4 : le casque se montre dans une publicité

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Depuis quelques semaines, nous évoquons dans nos articles le digne successeur du WH-1000XM3, l'un des casques sans fil de Sony.



En effet, plusieurs fuites ont déjà vu le jour sur le web, dévoilant quelques caractéristiques du futur WH-1000XM4.



Aujourd'hui, le casque premium refait parler de lui, puisque celui-ci a été dévoilé par erreur dans une vidéo publicitaire.

Le casque Sony WH-1000XM4 aperçu dans une vidéo

Dans les prochains jours, Sony devrait dévoiler son casque à réduction de bruit, le WH-1000XM4, qui embarquerait plusieurs nouvelles fonctionnalités comme la connexion à plusieurs appareils en même temps, la détection de voix, l’amélioration du son et les réglages par géolocalisation.



Ces nouveautés ont été dévoilées grâce à des fuites ces dernières semaines, mais aujourd'hui, cela va encore plus loin : une vidéo publicitaire du casque a vu le jour sur Internet.



Un coup dur pour la firme, alors que la présentation officielle devrait se faire le 6 août prochain... Dans cette vidéo de 2 minutes, on confirme donc les fonctionnalités à venir dont la très performante nouvelle annulation de bruit.



Pour le reste, on découvre une compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa, un système de recharge rapide qui permet de bénéficier de 5 heures d'écoute en seulement 10 minutes et une mise automatique sur pause de la musique dès commencement d'une conversation.



La vidéo en question :