TikTok pourrait être racheté par Microsoft pour les États-Unis et le Canada

TikTok est actuellement au centre des polémiques en ce moment aux États-Unis. Après que Donald Trump ait exprimé sa volonté de bannir l'application de vidéos courtes, il semblerait que TikTok ait trouvé la solution pour donner confiance à l'administration Trump.

TikTok racheté par Microsoft ?

Ce qui pose problème avec TikTok c'est que l'application est détendue par ByteDance, une entreprise chinoise. Si celle-ci fait tout pour apporter de la transparence et de la visibilité, elle n'arrive pas à obtenir la confiance de Donald Trump. D'ailleurs les États-Unis ne sont pas les seuls à prendre une décision, l'Inde a complètement interdit l'accès à TikTok.

Comme tous les engagements de ByteDance n'ont pas réussi à convaincre Trump, l'entreprise mettrait à exécution sans plan B. Autrement dit, faire en sorte que son application ne soit plus gérer depuis la Chine, mais depuis les États-Unis. En effet, ByteDance serait en discussion avec Microsoft pour un rachat des activités américaines et canadiennes de TikTok.

Hier, Microsoft a mis en ligne un article de blog confirmant cette rumeur, avec une date limite de la fin des discussions. L'entreprise a expliqué que les échanges avec ByteDance prendront fin le 15 septembre si d'ici là aucun accord définitif n'a été trouvé.



Si pour l'instant ces échanges ne concernent que les États-Unis et le Canada, il se pourrait que Microsoft rachète les activités de TikTok également en Australie et en Nouvelle-Zélande où l'application n'a pas bonne réputation à cause de la gestion par la firme chinoise.

Le post publié par Microsoft sur son blog indique également que l'entreprise pourrait s'associer à d'autres investisseurs dans cette acquisition.

Cette décision pourrait faire changer d'avis Donald Trump qui s'inquiète qu'une application d'origine chinoise prenne une telle ampleur sur iOS et Android. Vendredi dernier lors de son retour de Floride il a expliqué à des journalistes (présents à la descente de son avion) qu'il était temps pour lui d'interdire TikTok qui apporterait selon lui un problème de sécurité. Il a expliqué en avoir l'autorité et qu'il le ferait très rapidement.



Microsoft pourrait donc venir sauver l'application TikTok qui est très populaire aux États-Unis. L'entreprise a expliqué que le PDG Satya Nadella a eu une conversation téléphonique avec Donald Trump pour expliquer son intention de rachat de l'application de vidéo courte. Microsoft a tout de même rappelé qu'il s'agit là d'un gros investissement et que les discussions n'en sont qu'à un stade préliminaire et que pour l'instant l'affaire est encore loin d'être conclue.

