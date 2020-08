Apple serait intéressé pour racheter TikTok

Depuis sa création TikTok a une mauvaise réputation à cause de l'entreprise qui est aux commandes de l'application. En effet, il s'agit de la firme ByteDance qui n'a pas un mauvais passé, mais qui est chinoise et ce motif suffit pour déranger jusqu'à la Maison-Blanche. Récemment Donald Trump a annoncé donner un sursis jusqu'au 15 septembre à l'application pour trouver un autre acquéreur pour continuer ses activités aux États-Unis.

Apple intéressé pour racheter TikTok

La situation devient de plus en plus tendue pour ByteDance et son application TikTok aux États-Unis. L'application de vidéo courte pourrait prochainement être dans l'obligation de stopper toute ses activités aux États-Unis dès le 15 septembre s'il elle ne trouve pas de nouveau acquéreur.

Si pour l'instant il n'y a que le nom "Microsoft" qui est ressorti d'un probable rachat des activités américaines et canadiennes, une autre entreprise bien connue serait elle aussi intéressée, il s'agit d'Apple !

En effet, la firme de Cupertino pourrait entrer en concurrence directe avec Microsoft pour racheter TikTok aux États-Unis et au Canada. D'après un rapport émis par Axios, Apple a exprimé un vif intérêt pour acquérir l'application préférée des adolescents. Le rapport s'appuie sur les déclarations de plusieurs sources à ce sujet.

Cependant, quand on regarde bien les choses, l'ensemble des revenus de TikTok proviennent uniquement des publicités qui s'intègrent dans l'enchaînement des vidéos du fil. Un procédé que n'apprécie pas Apple, surtout que TikTok utilise des publicités ciblées pour augmenter le taux d'engagement.

Si Apple venait à racheter l'application, on doute que la firme de Cupertino continuerait à utiliser ce système contre lequel elle lutte depuis plusieurs années (on le voit encore dans iOS 14).

Pour rentabiliser l'application, Apple pourrait proposer des publicités pour ses propres services, ce qui lui permettrait d'augmenter ses revenus à travers les souscriptions à ses services payants.

On pourrait voir des publicités pour s'abonner à Apple Music ou encore des bandes-annonces des dernières nouveautés d'Apple TV+. Avec cette stratégie, la firme de Cupertino génèrerait plus de visibilités sur ses services, le tout sans augmenter son budget publicitaire puisque TikTok lui appartiendrait !



Pour l'instant l'entreprise la plus attentive (et qui l'a exprimé publiquement) est Microsoft. La firme semble déterminée à reprendre les activités américaines et canadiennes. Cependant, Apple pourrait aussi venir proposer un joli chèque à ByteDance. Les deux entreprises ont un véritable trésor de guerre, ce qui pourrait intéresser l'entreprise chinoise si elle venait à surenchérir chacune.

Il va falloir observer de près l'évolution de la situation jusqu'au 15 septembre. Au-delà de cette date, l'interdiction de TikTok aux États-Unis sera mise en place si aucun accord n'est trouvé. Pour Donald Trump, il est hors de question de laisser continuer une entreprise chinoise à avoir une telle influence sur l'App Store et le Google Play.

