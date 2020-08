L'iMac 2020 lancé aujourd'hui mais sans nouveau design (officiel)

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alban Martin

Attendu à la WWDC 2020, le nouvel iMac 2020 avait été décalé par Apple pour peaufiner son ordinateur tout-en-un. Mais alors qu'on pensait avoir droit à un tout nouveau design pour le mois d'août, il semble que la firme sorte une version boostée à l'intérieur mais identique à l'extérieur. C'est en tout cas ce que vient de lâcher Jon Prosser.



Mise à jour : Apple a bien sorti le nouvel iMac 5K 2020 quelques minutes après notre publication. Voir les informations en fin d'article.

Sortie ce jour pour l'iMac 2020

Apple ne lance généralement pas de nouveaux produits en août, mais le confinement aurait pu influer sur le calendrier. Alors que les délais de livraison des iMac explosent, allant jusqu'à 4 à 5 semaines, la firme devrait lancer un nouveau modèle. Malheureusement, ceux qui attendaient un tout nouveau design sans bord et plus plat devront repasser.

Apple passerait aux puces maisons, Apple Silicon, sur les prochaines générations d'iMac en 2021.



En attendant, on se contentera de nouveaux processeurs Intel, de nouvelles cartes graphiques AMD Radeon et certainement de quelques nouveautés comme la puce T2 de sécurité. La firme à la pomme pourrait même faire un effort sur le prix et l'espace de stockage qu'elle avait doublé sur les MacBook il y a quelques mois.

D'après Jon Prosser, l'ordinateur de bureau 2020 sera lancé ce jour par communiqué et mis en vente dans la foulée.

iMac dropping today 🤗



Available for order today, too.



Internal spec bump.



No redesign.



Sorry, Tim 😘 https://t.co/Rn0LhFQR6H — Jon Prosser (@jon_prosser) August 4, 2020

Les nouveautés de l'iMac 2020

Apple a bel et bien lancé de nouveaux iMac 5K version 2020. Une mise à jour majeure avec les processeurs Intel de 10e génération, une puce T2 pour la sécurité, un disque SSD de série et une webcam HD.

Si les CPU commence avec le Intel Core i5 hexacœur à 3,1 GHz, il est possible de monter vers un Intel Core i9 à 10 cœurs cadencé à 3,6 GHz.



En l'absence de changement de design externe, l'iMac ressemble à celui lancé huit ans plus tôt. Cependant, Apple met à jour l'écran de 27 pouces pour qu'il intègre True Tone pour une meilleure balance des couleurs adaptative. Les clients peuvent également choisir une option de verre mat nano-texture, vue pour la première fois dans le Pro Display XDR.



Apple a également mis à niveau les microphones vers son dernier système de «qualité studio», que la société a lancé avec le MacBook Pro 16 pouces l’année dernière.



Le nouvel iMac 5K a été lancé sans communiqué, juste une mise à jour du site. L'iMac 2020 démarre à 2099€ avec un SSD 256 GO et une carte Radeon Pro 5300 avec 4 Go de mémoire GDDR6.