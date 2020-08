Bon plan : Le détecteur d'inondation Fibaro compatible HomeKit en promotion

C'est une belle promotion que nous propose aujourd'hui Amazon. En effet, un détecteur d'inondation compatible HomeKit est à -45%. Normalement proposé au tarif de 69,99€ il est à seulement 38,99€. Découvrez les caractéristiques de ce produit qui a une mission prioritaire : éviter les dégâts des eaux trop important.

Le détecteur d'inondation connecté à l'app Maison de votre iPhone

Il y a trois mois, un rédacteur de notre équipe est rentré chez lui après une journée de travail et a trouvé une partie de son appartement complètement inondé. La raison ? Son chat avait pris l'initiative d'ouvrir le robinet de la salle de bain en laissant l'eau coulé (et en n'oubliant pas de bloquer l'évacuation) pendant plus de 4 heures non stop. L'eau avait débordé du lavabo et s'était répandu dans plusieurs pièces.

Et s'il avait été averti dès les premières minutes de l'ouverture du robinet ? Cela aurait peut-être pu éviter une déclaration de sinistre à son assurance habitation...



Justement, un appareil du nom de "Flood Sensor" aurait pu éviter tout ça.

Dans l'éventualité où il aurait eu l'accessoire HomeKit de Fibaro, notre rédacteur aurait reçu une notification d'alerte sur son iPhone pour le prévenir qu'une inondation commençait à son domicile. Bien sûr, impossible de fermer le robinet à distance, mais il aurait été informé dès le début et aurait pu rentrer chez lui en urgence.

Cet appareil révolutionnaire s'installe sur le sol à proximité d'un endroit où une fuite pourrait se produire (oui vous n'allez pas le mettre derrière la TV de votre salon). Dès qu'il détecte un contact avec de l'eau, il va immédiatement vous envoyer une notification pour vous avertir que de l'eau l'atteint à l'endroit où il se trouve.

Vous le connectez à votre WiFi puis à l'application dédiée qu'il faudra télécharger sur votre iPhone.

Le Flood Sensor combine plusieurs fonctionnalités :

Capteur de fuite

Alarme sonore

Capteur de température

Détection d'intrusion