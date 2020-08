TauCeti Technology Benchmark : un superbe FPS de démo sur iOS

Plus de 2 Go pour une démo sur iPhone et iPad ? Oui, c'est TauCeti Technology Benchmark du studio Badfly Interactive. Après Dead Effect, leur prochain jeu s'appellera TauCeti Unknown Origin. Mais en attendant, nous avons le droit à une démo jouable sur App Store. Un fait assez rare pour être souligné.



Regardez le trailer vidéo :

TauCeti Technology Benchmark

Le benchmark TauCeti Unknown Origin Technology est un FPS de science-fiction d'action présentant les visuels de haute qualité disponibles sur les appareils mobiles les plus puissants du marché. Plus qu'une démo, il s'agit du début du jeu qui tourne sous le moteur graphique Vulkan. Si votre iPhone est récent mais pas ultra puissant, vous pourrez même paramétrer le niveau de détails, comme sur Android qui a le droit à une seconde démonstration.



Une stratégie commerciale qui rappelle les CD de démo qu'on pouvaient avoir sur PlayStation 1. Ici, cela permet d'admirer les textures, les effets dynamiques et la modélisation. Franchement, on se croirait sur un PC de gamer.



Pour ce qui est du scénario, TauCeti Unknown Origin, le lieu où vous vous êtes écrasé, est un endroit magnifique mais dangereux. Des forêts tropicales épaisses aux canyons profonds et aux marais dangereux, il regorge d'une faune dangereuse et de traces d'anciennes civilisations. De mystérieux temples en ruine peuvent offrir un abri et des connaissances, mais ils sont souvent pleins de dangers. Les formes de vie sur la planète ne sont pas amicales et elles n'acceptent pas avec bonté les morceaux de votre vaisseau cassé et une poignée de survivants humains.



Après une introduction en images de synthèse, vous voilà plongé dans les deux premiers niveaux du jeu. Un jeu mais aussi un benchmark pour nos iPhone et Android. De plus, les manettes MFI sont supportées.



La liste des appareils pris en charge :

iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2e génération)

iPad Pro 12.9 (2020), iPad Pro 11 (2020), iPad 10.2, iPad Air (2019), iPad mini (2019), iPad Pro 12.9 (2018), iPad Pro 11 (2018), iPad Pro 12.9 (2017), iPad Pro 10.5 (2017), iPad Pro 12.9 (2015)

Télécharger le jeu gratuit TauCeti Technology Benchmark