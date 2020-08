TikTok : Trump accepte un rachat de Microsoft avant le 15 septembre

L'actualité de TikTok n'a jamais été aussi intense que ces derniers jours : ce week-end, Donald Trump a notamment indiqué l'interdiction de l'application aux États-Unis, provoquant un véritable cataclysme sur les réseaux sociaux.



Puis, nouveau rebondissement dans l'affaire quelques heures plus tard où nous avons appris que Microsoft pourrait racheter les activités américaines et canadiennes de la plateforme.



Un plan B mis en place par ByteDance, détenteur chinois de l'application...

TikTok : un rachat éclair avant le 15 septembre

Le problème de Donald Trump et du gouvernement américain avec TikTok n'est autre que celle-ci a été créée et est détenue par une firme chinoise, ByteDance.



Pour ne pas avoir à faire face à une interdiction sur le sol américain, ces derniers sont alors entrés en contact avec Microsoft dans le cadre d'un rachat de la partie américaine et canadienne.



Une alternative qui semble satisfaire le président des États-Unis, puisque hier, celui-ci a donné son feu vert pour une telle transaction. Seulement, pour ce faire, il y a deux conditions : la première n'est autre que l'accord doit se faire avant le 15 septembre et la seconde c'est que le Trésor américain doit être payé proportionnellement au montant du rachat.



Une affaire qui semble loin d'être finie...

