Apple Plans : La fonction Look Around s'étend à plusieurs villes japonaises

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Julien Russo

1

Si vous êtes un fidèle utilisateur d'Apple Plans aux États-Unis, vous avez peut-être aperçu la fonctionnalité "Look Around", pour faire simple c'est l'équivalent de Google Street View. Apple propose des vues en 3D grâce à des voitures qui sont passées au préalable dans les rues pour constituer une base d'images.

Après les États-Unis, le Japon

Look Around est l'une des nouveautés fantastiques d'iOS 13. Apple cherche avec cette fonctionnalité à proposer aux utilisateurs de voir l'environnement réel de l'adresse qu'ils entrent sur Apple Plans. Il y a encore quelques jours, Look Around n'était disponible que dans plusieurs villes américaines : Las Vegas, San Francisco, Cupertino et Honolulu. Pour la première fois, la navigation virtuelle avec des images à 360° est proposée hors des États-Unis. Pour sa première expérience à l'étranger, Apple a choisi le Japon. La firme de Cupertino a envoyé plusieurs de ses voitures pour parcourir les villes de Kyoto, Nagoya et Osaka.

Sans aucune communication officielle, les nouvelles villes 100% couvertes par Look Around sont apparues dans Apple Plans. C'est le compte Twitter @Kanjo qui a remarqué que la nouvelle fonction était en cours de déploiement au Japon. Il se peut que la firme de Cupertino continue prochainement avec d'autres villes japonaises dont la capitale Tokyo.

Pour accéder à Look Around quand vous êtes sur une adresse éligible, il suffit d'appuyer sur les jumelles en haut à droite de votre écran et vous pourrez avoir un affichage 3D et vous déplacez en faisant un appuie double vers la direction souhaitée.