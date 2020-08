Disney+ : 57,5 millions d'abonnés payants

Il y a 7 heures (Màj il y a 6 heures)

Julien Russo

3

On savait tous avant la sortie de Disney+ que ce service de streaming serait un succès. Cependant, on ne s'attendait pas à que la croissance soit aussi rapide. Disney+ continue d'attirer de nouveaux abonnés, au 27 juin 2020 l'entreprise comptait 57,5 millions d'abonnés payants.

Disney+ en croissance permanente

Les univers Disney, Marvel, National Geographic, Pixar et Star Wars sont des atouts inestimables pour le service de streaming Disney+. À travers ses licences et ses créations originales, le groupe attire chaque mois de nouveaux abonnés qui sont de plus en plus nombreux.

Les statistiques indiquaient en début d'année qu'il y avait 50 millions d'abonnés payants et, seulement 6 mois après, ils sont 7,5 millions de plus. Chez Disney+ on est ravi que la plateforme de streaming intéresse autant avec pourtant un budget publicitaire assez limité.

En novembre dernier, le groupe avait expliqué qu'il s'attendait à ce que Disney+ affiche un chiffre entre 60 et 90 millions d'abonnés dans le monde d'ici la fin de 2024, vu comment cela progresse, il y a de fortes chances qu'on y arrive bien avant...

Même si Apple ne donne pas de chiffre, il ne fait presque aucun doute qu'aujourd'hui Disney+ possède plus d'abonnés payants que son rival Apple TV+. Le catalogue du groupe Disney est plus complet et le choix est plus diversifié, même si cela reste plutôt une plateforme de streaming pour les plus jeunes.

Disney a en ce moment plusieurs services comme Disney+, Hulu et ESPN. En comptant la totalité des services, le groupe détient 100 millions d'abonnés payants à travers le monde.



Si vous n'êtes pas encore abonné à Disney+, profitez d'un tarif de 6,99€/mois ou achetez directement l'abonnement à l'année qui vous coûtera seulement 69,99€.

Télécharger l'app gratuite Disney+