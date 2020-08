Le nouvel iMac 2020 fait de l'ombre à l'iMac Pro

Corentin Ruffin

Hier soir, Apple a mis à jour sa gamme d'iMac, sans pour autant proposer une refonte du design, comme les rumeurs le prédisaient ces dernières semaines.



Pour apercevoir une refonte du célèbre ordinateur de la Pomme, il faudra attendre 2021 et l'arrivée des puces maison Apple Silicon.



Cependant, la firme a proposé de beaux ajouts niveau composants, poussant notamment la version 27 pouces à venir titiller les iMac Pro.

L'iMac 27 pouces a des caractéristiques impressionnantes à plus de 10 000€

Si la version 21 pouces a eu le droit uniquement à une modification en amenant un SSD de série au lieu d’un Fusion Drive, c'est la version 27 pouces qui est réellement intéressante.



Premièrement, pour s'offrir la version de base, il faudra débourser 2 099€ et donc mettre la main sur une bécane avec un processeur Intel Core i5à 6 cœurs de 10e génération, cadence à 3,1 Ghz.



Avec ses 8 Go de RAM, une carte graphique Radeon 5300, un SSD de 256 Go et un écran Retina 5K, la machine est déjà impressionnante à ce prix. Mais, il est possible d'aller encore plus loin : pour 625€ de plus, Apple propose un écran avec un verre mat nanotexturé.



Il est possible de booster l'ordinateur pour un tarif de 10 729€ avec un Intel Core i9 à dix cœurs cadencé à 3,6 Ghz, 128 Go de RAM DDR4, une carte graphique Radeon 5700 XT et 8 To de stockage en SSD.



De quoi venir titiller l'iMac Pro...