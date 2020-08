PlayStation 5 Pro : première console avec deux processeurs ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

3

Alors que la PlayStation 5 n'est même pas encore sortie officiellement, et que nous n'avons ni le prix, ni sa date de commercialisation, voilà que la version Pro fait déjà parler d'elle.



En effet, un brevet déposé par Sony en 2019 refait surface aujourd'hui, laissant entrevoir ce qui pourrait nous attendre pour cette console boostée.



Il se pourrait que le Nippon soit le premier à proposer une machine comportant deux SoC (système sur une puce)...

Une PlayStation 5 Pro avec deux SoC ?

Si vous n'êtes pas familier avec le terme "system on a chip" (SoC), il faut savoir que l'on parle de puces embarquant des systèmes complets.



La technologie est notamment utilisée pour les mobiles, permettant de greffer un processeur puissant, mais de taille réduite. C'est exactement le choix que pourrait faire Sony pour sa PlayStation 5 Pro, à la différence qu'il n'y aurait pas qu'une seule puce, mais deux.



Dans un brevet déposé en début d'année 2019, on retrouve un schéma d'une future console avec une configuration à double SoC, avec des parties CPU et GPU dédiées.



Bien sûr, on ne parle là que d'un brevet, et il est difficile de savoir si le mécanisme sera réellement présent pour la version Pro. Néanmoins, si Sony réussit ce pari, on parlera d'une grande première mondiale...



Source