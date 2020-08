Robert Downey Jr a proposé une série à Apple TV+

Si on vous dit "Robert Downey Jr", vous allez nous répondre "Tony Stark", "Iron Man" et "Marvel". C'est bon, vous savez de qui il s'agit. L'acteur mondialement connu a profité de sa notoriété pour créer il y a quelques années sa société de production avec son épouse Susan. D'après Variety, Robert Downey Jr aurait proposé une série originale à Apple TV+ !

Une prochaine production Apple

Apple TV+ est l'une des plateformes de streaming qui attire les grosses sociétés de production, mais aussi les plus petites. La société de production de Robert Downey Jr a récemment pris contact avec les équipes d'Apple TV+ pour leur proposer un projet, qui les a convaincus !

En effet, l'acteur a proposé de produire une série basée sur l'article The Sting de Michael Lista qui a été publié dans le magazine Toronto Life. La future production Apple TV+ abordera l'histoire de la carrière d'un détective canadien qui cherche à faire lever le voile sur la vérité dans une affaire classée depuis très longtemps. L'homme est persuadé que la décision finale est erronée et remue ciel et terre pour faire avouer les suspects de leur crime.

Cependant, plusieurs événements vont rendre l'histoire incontrôlable ce qui va créer des situations de suspens et d'action, de quoi vous rendre rapidement addictif et vous donner envie d'enchainer les épisodes.

La société de production "Team Downey" sera derrière l'ensemble du programme avec Adam Perlman qui sera le scénariste du contenu.

Le casting n'est pas encore connu, mais il reste une possibilité que Robert Downey Jr s'y réserve une place. Il faut dire que la popularité de la série prend une ampleur bien différente quand on le place en tant qu'acteur principal.

Team Downey est derrière plusieurs programmes très connus aux États-Unis. La société a produit le drame HBO "Perry Mason" qui a d'ailleurs été renouvelé pour une seconde saison au vu de son succès et de ses audiences records. La société est aussi derrière l'une des prochaines séries événements de Netflix "Sweet Tooth".





