Samsung présente le Galaxy Z Fold 2

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Dans le cadre de son évènement Unpacked 2020, Samsung a fait la présentation de plusieurs nouveautés dont les Note 20 et les écouteurs Galaxy Buds Live.



Mais, l'appareil attendu n'est autre que la seconde version du smartphone pliable, le Galaxy Z Fold 2, sublime joujou du coréen.



Le constructeur a dévoilé quelques images de ce dernier, et il semblerait que le groupe ait bien travaillé.

Le Galaxy Z Fold 2 se dévoile dans de nouvelles images

Entre les Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, les Tab S7 et S7+, les Buds Live, Samsung semble avoir mis le paquet durant la conférence Unpacked 2020.



La cerise sur le gâteau, c'est qu'on a eu le droit à un premier aperçu du Galaxy Z Fold 2, smartphone pliable de la firme coréenne.



What can I say, I'm a perfectionist. pic.twitter.com/A6btpkyZGa — Evan Blass (@evleaks) August 5, 2020

Avec un écran avant de 6,2 pouces et un écran principal de 7,6 pouces, le design est bien plus intéressant. D'autant plus qu'on dit adieu à l'encoche qui laisse la place à un poinçon, donnant encore plus d'espace.



Avec trois capteurs au dos, un modèle en bronze et un rendu plus fin, le résultat est vraiment réussi. Si on ne connaît pas encore le prix, ni la date de sortie, Samsung nous donne rendez-vous le 1er septembre pour plus d'informations.



On a hâte !