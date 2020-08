Anker présente le PowerCore Play 6700, une batterie externe gaming !

Il y a 1 heure

Julien Russo

2

On connait tous la batterie externe rectangulaire qu'on pose sur un coin de la table et sur laquelle on branche notre iPhone. Anker a voulu aller plus loin en proposant une batterie externe portable conçue spécialement pour les joueurs. Découvrez le PowerCore Play 6700, qui va tout changer !

Une idée de génie

C'est nouveau et ça vient de sortir. La célèbre marque spécialisée dans les batteries externes et écouteurs sans fil vient de dévoiler une nouvelle façon de recharger votre iPhone. En effet, avec le PowerCore Play 6700 il deviendra plus facile de recharger votre iPhone et de jouer !

Le principe est simple, il s'agit d'une batterie externe qui propose un emplacement pour poser votre iPhone afin qu'il recharge. Elle possède des formes se rapprochant d'une manette de jeu, ce qui permet d'avoir un confort pendant que vous tenez votre iPhone.

Au niveau de la batterie, nous sommes sur du 6700 mAh, ce qui permet de recharger un iPhone 11 deux fois d'affilée.

Anker explique que la conception de cette batterie externe s'est rapprochée au maximum des manettes de jeux des consoles comme la PlayStation ou la Xbox. Le but a été que l'utilisateur retrouve la sensation de tenir une manette dans la main et non une batterie externe. La surface est anti-glissante ce qui permet d'éviter la chute de la batterie et du smartphone pendant vos parties, après si vous jetez votre PowerCore Play 6700 parce que vous avez raté le TOP 1 sur Fortnite, Anker n'en sera pas responsable...



La batterie gaming est livrée avec un câble USB-A vers USB-C uniquement. Vous n'aurez donc pas de câble Lightning, il faudra utiliser celui de votre iPhone ou en acheter un autre.



Comme vous le savez probablement, les smartphones ont tendance à chauffer de manière excessive quand vous les rechargez (avec une charge rapide) et que vous tirez sur les performances en même temps. C'est un problème courant avec l'ensemble des smartphones disponibles sur le marché. Anker a pensé à cela, puisque la chaleur de la batterie + celle de votre iPhone, pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer que le risque est que ça soit difficile de tenir en main. Heureusement, Anker propose un concept de refroidissement. L'accessoiriste explique avoir intégré un puissant ventilateur pour réduire la chaleur quand vous jouez.



Le PowerCore Play 6700 propose aussi un support à l'arrière pour que votre iPhone reste dans la batterie dans une bonne inclinaison quand vous le posez sur une table. Une excellente idée pour regarder des vidéos sans avoir besoin de tenir la batterie/manette.

Prix et disponibilité

Il y a une bonne et mauvaise nouvelle.

On commence par la mauvaise : Le prix est assez élevé pour une batterie externe de 6700 mAh. Il faudra compter 49,99€ !

La bonne nouvelle : Le produit est disponible dès maintenant avec la livraison Prime si vous êtes membre.