Twitter ajoute la fonction "Qui peut répondre à votre tweet" pour tous

À l'essai depuis plusieurs mois, la fonctionnalité "qui peut répondre à votre tweet" est enfin disponible pour l'ensemble des utilisateurs Twitter à travers le monde. Avec cette nouveauté, quiconque qui poste un tweet sur le réseau social peut choisir qui peut y répondre.

En début d'année, Twitter s'était engagé à mettre en place de nouvelles fonctionnalités pour lutter contre le cyberharcèlement sur son réseau social. L'une des mesures prises est de donner la possibilité à l'ensemble des utilisateurs de choisir qui peut répondre à leur tweet.

La fonction était en phase de test depuis plusieurs mois, aujourd'hui elle est disponible pour tout le monde sur iOS et la version web. Dès maintenant, vous avez trois positions pour chaque tweet que vous publiez en ligne :

C'est une manière simple et efficace de mettre fin au harcèlement sur Twitter. En effet, si vous avez l'habitude de poster un tweet et qu'une ou plusieurs personnes (que vous ne suivez pas) y répondent à chaque fois avec un vocabulaire inapproprié ou des réponses qui vont vous énerver à coup sûr, vous pouvez facilement les empêcher de répondre.

Twitter a justement laissé une note de mise à jour repéré par le média The Verge :

En mai, nous avons testé une nouvelle façon de discuter avec exactement qui vous voulez, afin que vous puissiez créer et consommer des échanges plus significatifs. Désormais, tout le monde peut essayer cette nouvelle fonctionnalité et choisir qui peut répondre à ses Tweets.