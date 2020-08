Audi baisse de 9 000$ son e-tron aux USA

Comme Tesla, Audi vient de revoir la grille tarifaire de ses véhicules électriques. Limités pour le moment à l'e-tron (et e-tron sportback), les EV de la marques aux anneaux vont recevoir un coup de pouce du côté des USA. En effet, le constructeur allemand vient de publier un communiqué à propos de la baisse significative du prix du modèle d'accès avec, à la clé, une hausse de l'autonomie.

e-tron 2021 : moins cher et plus endurant

Disponible depuis quelques mois, l’Audi e-tron est le premier SUV, et même véhicule de série, 100% électrique de la firme. Un SUV premium associé forcément à un prix premium. Mais le nouveau modèle 2021 qui n'apporte rien mis à part des options esthétiques supplémentaires, va recevoir une importante réduction.



Normalement fixé à 74 800 dollars, le prix de la version de base passera bientôt à 65 900 dollars. Soit une baisse de près de 9 000$. Si le geste est à saluer, le constructeur bavarois oblige à faire quelques concessions avec notamment la disparition des Matrix LED et du système audio Bang & Olufsen.

En contrepartie, Audi annonce une autonomie en légère hausse pour son e-tron grâce à diverses optimisations au niveau de la batterie, et notamment une augmentation de la partie utile de 3,0 kWh (soit 86,5 kWh sur 90 kWh au total). L’Audi e-tron 2021 de base peut alors parcourir 360 km sur charge, soit 30km de mieux que la version 2020.



Pour le reste, la puissance ne change pas avec une motorisation électrique de 355 ch (402 ch en mode Boost) en entrée de gamme. Il faudra voir si l'e-tron trouvera plus d'acquéreurs que la Tesla Model X (le Mercedes EQC étant apparemment un échec complet). L'allemand annonçait avoir livré, durant le premier semestre 2020, plus de 17 500 modèles e-tron dans le monde entier.



Si vous voulez un SUV électrique aux anneaux, sachez que le Q4 arrivera l'an prochain, avec un ticket d'entrée encore plus bas.



