Covid-19 : Le bilan des Apple Store qui ont refermé dans le monde

Julien Russo

Le Covid-19 continue de sévir dans le monde entier. Lors du début de la pandémie, Apple avait toujours exprimé le fait que ses boutiques fermeraient si la situation devenait incontrôlable et que la firme ne pouvait plus assurer la sécurité pour ses employés et les clients. Après la réouverture de nombreuses boutiques, beaucoup sont fermées depuis plusieurs semaines.

Le bilan

Depuis le début de la pandémie Covid-19, Apple a toujours privilégié la sécurité des clients, mais surtout de ses employés qui sont en contact avec énormément de monde au quotidien. Apple a mis en place une multitude de mesures dans ses boutiques, comme la distance de 1 mètre obligatoire, un quota de client à l'intérieur de la boutique (les autres doivent attendre dehors), la prise de température à l'entrée, la mise en avant des rendez-vous, l'arrêt des Today at Apple...

Malgré toutes ces mesures, la firme de Cupertino juge aujourd'hui que dans de nombreux secteurs aux États-Unis comme à l'international, il n'est plus possible de maintenir une ouverture des boutiques.

Par exemple, dans certains États des États-Unis, il y a tellement de nouveaux cas par jour que de nombreux magasins, restaurants et cinéma ont décidé de fermer leur porte jusqu'à que la situation se calme.

À l'heure actuelle, sur les 271 Apple Store aux États-Unis, il y en a seulement 141 qui sont ouverts.

À l'international, il y a 239 Apple Store, au total il y en a 230 qui sont ouverts.

Les Apple store fermé aux États-Unis

Une multitude de boutiques ont fermé à nouveau leurs portes aux États-Unis.

C'est le cas de tous les Apple Store en :

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

Kansas

Floride

Géorgie

Louisiane

Mississippi

Missouri

Nevada

Caroline du Nord

Oklahoma

Caroline du Sud

Tennessee

Texas

Utah

Wisconsin

Dans les autres états, la majorité affiche au minimum 40% des Apple Store ouverts. Beaucoup sont accessibles uniquement sur rendez-vous pour limiter au maximum la présence de clients dans les boutiques.

Les Apple Store fermés à l'international

En Australie, Apple a procédé à la fermeture urgente de 5 Apple Store sur 22. Toutes les boutiques concernées étaient situées dans des zones où le nombre de nouveaux cas de Covid-19 explose littéralement.

L'autre pays concerné par plusieurs fermetures c'est l'Espagne. Un pays où la situation se dégrade fortement, on remarque que le nombre de nouveaux cas journaliers est similaire à celui de la France depuis plus d'une semaine et ne va pas en s'améliorant.

Pour l'instant, les 20 Apple Store français sont toujours ouverts. Il n'y a pour le moment aucune information de fermeture imminente, malgré tout la firme de Cupertino continue de suivre attentivement l'évolution du Covid-19 pour prendre des décisions.