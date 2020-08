Un iMac avec Face ID en 2021 et un MacBook à 799$ sous ARM ?

Les prochains Mac d'Apple vont apporter de la nouveauté dans la gamme. Alors qu'on sait officiellement que la firme prépare l'arrivée de nouveaux modèles dotés des puces maisons Apple Silicon (ARM), d'autres indices suggèrent l'intégration de Face ID sur les ordinateurs à la pomme.



Un leaker encore peu connu mais bien renseigné a d'ailleurs publié plusieurs informations à ce propos. On trouve notamment un MacBook 12 pouces qui ferait prochainement son retour à 799$ (soit 899€) et un iMac avec Face ID pour l'an prochain. Nous sommes les premiers à vous en parler en France.

Le futur entrée de gamme à 799$ chez Apple ?

Le MacBook 12 pouces a connu une courte carrière. Sorti en 2015 avec le tout nouveau clavier papillon, il a été retiré de la vente l'an dernier, en grande partie à cause de ce composant trop peu fiable. Mais Apple pourrait le ranimer avec une nouvelle puce A14X, la première propulsant un Mac et marquant un tournant historique.



D'après komiya_kj, le MacBook 12 pouces 2020 aura la fiche technique suivante :

Puce A14X

8 Go de RAM / 16Go

SSD : 256 Go / 512Go / 1To

Ecran 12 pouces Retina Display

Autonomie : 15h - 20h

Caméra FaceTime HD 720p

Un seul port USB-C port

Moins d'un kilo

Clavier papillon de 4ème génération (bizarre)



Un bon petit MacBook surtout si le prix de 799$ se confirme. Le leaker explique que cela peut-être un tarif réservé aux étudiants. Par contre, l'annonce d'un clavier papillon nous parait étrange et risqué, bien que les modèles de 2019 étant ainsi équipés montrent moins d'anomalies sur leur clavier.



En tout cas, le nouveau MacBook est attendu pour octobre, aux côtés du casque AirPods Studio.

Le MacBook 12 pouces de 2015

Et l'iMac 2021 avec Face ID ?

Autre information partagée par notre ami, un iMac 2021 prévu pour la WWDC 2021 qui aurait un tout nouveau design avec notamment un capteur Face ID en façade. Idéal pour se connecter en un éclair, la reconnaissance faciale n'a toujours pas été portée sur Mac alors que l'iPhone en profite depuis 2017 et l'iPad Pro depuis 2018.



Pour le reste, les précédentes fuites évoquaient un design complètement revu (il serait temps), mais aussi une puce A14X pour offrir une consommation énergétique plus faible tout en favorisant les performances. Le passage aux processeurs Apple Silicon offrirait ses deux avantages, sans parler du fait que les jeux et apps tourneront sans problème sur toutes les plateformes d'Apple.

En attendant, il y a bien évidemment l'iMac 2020 qui vient de sortir et qui a permis à l'ordinateur de bureau de la marque américaine de gagner en puissance et en sécurité avec les nouveaux processeurs d'Intel et la puce T2 d'Apple.