Le Mac Pro 2019 est disponible sur le refurb français

Il y a 2 heures

Alban Martin

Sorti il y a à peine plus de six mois, le nouveau Mac Pro 2019 est déjà disponible sur le refurb français. Il s'agit donc de modèles reconditionnés qu'on avait vu en avril dernier sur le refurb américain.

Des utilisateurs mécontents du Mac Pro ?

Qui dit refurb, dit reprise de matériel. En si peu de temps, le Mac Pro 2019 est déjà disponible moins cher en reconditionné. Vu le prix de la machine qui peut dépasser les 60 000 euros, il est légitime de se demander sur les utilisateurs n'ont pas été mécontents de leur investissement.



Pour le moment, seule une "petite" configuration est disponible, à savoir un processeur Intel Xeon W à 3,5 GHz, une carte graphique Radeon Pro 580X, 48 Go de RAM et un SSD de 1 To est disponible. Apple l'affiche à 6 269€, soit 1 105€ de réduction par rapport au même modèle neuf vendu en Apple store. La version de base propose 32 Go de RAM pour mémoire et un SSD de 256 Go pour 6 499€.



D'autres modèles s'affichent sur le refurb dont un modèle à 5 839€ mais ils ne sont pas encore en stock.

Voici ce que précise Apple sur la fiche produit du Mac Pro 2019 recondtionné :



Présentation

Initialement commercialisé en décembre 2019

Processeur Intel Xeon W 8 cœurs à 3,5 GHz, Turbo Boost jusqu’à 4 GHz

Mémoire DDR4 ECC de 48 Go (6 x 8 Go)

Radeon Pro 580X avec 8 Go de mémoire GDDR5

SSD de 1 To

Châssis en acier inoxydable avec pieds

Contenu du coffret

Mac Pro reconditionné

Cordon d’alimentation

Magic Mouse 2 gris sidéral

Câble USB‑C vers Lightning

Magic Keyboard avec pavé numérique gris sidéral

