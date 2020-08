Foxconn lance le recrutement pour la production des iPhone 12

De plus, comme vous le savez, l'année dernière, nous avons commencé à vendre de nouveaux iPhones fin septembre. Cette année, nous prévoyons que l'offre sera disponible quelques semaines plus tard.

Avec le Covid-19, de nombreux fournisseurs d'Apple ont eu du retard , ce qui a causé un décalage de la commercialisation des nouveaux iPhone. Ce que craint maintenant Apple c'est un énième retard, mais cette fois sur la chaine d'assemblage ! Pour Foxconn, il est hors de question de décevoir son principal client qui représente la plus grosse partie de son chiffre d'affaires annuel. Pour assembler les quatre modèles d'iPhone 12, Foxconn a mis le paquet . En effet, l'entreprise a publié une masse d'offres d'emploi un peu partout dans la région de Zhengzhou , mais elle a aussi fait une promesse à ses employés déjà dans ses effectifs. Toute personne déjà employée chez Foxconn qui fait venir un proche pour assembler les iPhone se verra offrir une prime de 9000 yuans de bonus !

Comme chaque été, Foxconn procède à une masse d'embauches pour assembler les nouveaux iPhone. Cette année encore le partenaire d'Apple a besoin d'un gros effectif pour répondre aux nombreuses commandes d'Apple pour assembler les iPhone 12. Pour trouver plus facilement de monde en période de pandémie, Foxconn a eu une idée...

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.