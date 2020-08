Lanslot : l'application pour gamers sort de bêta

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Quelques mois en arrière, nous vous faisions la présentation d'un beau projet d'application en pleine campagne de crowdfunding. Baptisée Lanslot (v2.2.2, 38 Mo, iOS 9.0), l'application avait un objectif bien précis : rassembler les joueurs en permettant aux particuliers de créer des événements autour d'un jeu, que ce soit à domicile, ou de façon un peu plus "structurée" dans un bar ou une salle.



Par la suite, la campagne a rencontré un beau succès, permettant à l'application de voir le jour sur l'App Store et le Play Store dans une version bêta publique.



La belle nouvelle, c'est que depuis quelques jours, Lanslot est disponible de façon officielle et finale.

L'application Lanslot est disponible en version finale

Passant dans une version 2.0 apportant une refonte totale de l'application, les développeurs ont travaillé sur de nouvelles fonctionnalités.



Le gros plus, c'est que le studio semble s'être servi de la claque provoquée par le COVID-19 : les joueurs peuvent désormais créer et organiser des tournois et des compétitions en ligne, pour respecter les gestes barrières.



Le système de progression a également été revu, tout comme la personnalisation, puisqu'un feed est désormais disponible, permettant d'avoir des nouveautés sur vos jeux préférés.



D'autres belles nouveautés sont également de la partie ! A découvrir pour ceux qui cherchent des sparring partners pour les jeux vidéo. A la rédaction, on est déjà addict.

Télécharger l'app gratuite Lanslot