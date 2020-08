WhatsApp sur iPad attend une synchronisation de l'historique

Alban Martin

Cela fait plus d’un an que nous avons entendu pour la première fois qu’une application officielle WhatsApp pour iPad était en cours de préparation. Si l'app devrait aussi fonctionner sur Mac, on l'attend toujours. Les premières rumeurs datent carrément de 2017.



Grâce à des développeurs qui décortiquent les bêtas de la messagerie appartenant à Facebook, on commence à comprendre le problème.



WhatsApp Messenger bientôt sur iPad

Si il est actuellement possible d’utiliser WhatsApp pour Mac, ce n’est pas idéal. L'application ne peut pas être utilisée seule, ce qui nécessite une connexion sans fil à votre iPhone. Tous les messages, entrants et sortants, sont relayés via votre smartphone Apple.



La situation est encore pire sur l'iPad. Il n'y a aucune application officielle WhatsApp, ce qui nous oblige à utiliser des applications tierces qui effectuent la même astuce de relais via une API Web.



Et comme l'application iPhone ne peut relayer que vers un appareil à la fois, vous ne pouvez donc pas l'utiliser sur votre iPad et votre Mac en même temps.



C’est cette nécessité de devoir utiliser le téléphone comme passerelle que l’entreprise adresse apparemment maintenant, selon un nouveau rapport de WABetaInfo. Il y a un processus de synchronisation unique, puis tous les futurs messages seront envoyés à tous vos appareils, comme le service iMessage d'Apple.



WhatsApp travaille sur la possibilité d'utiliser le même compte sur différents appareils. En fait, ils testent la fonctionnalité afin de fonctionner avec 4 appareils en même temps.



Lorsque l'utilisateur souhaite utiliser WhatsApp sur un deuxième appareil, il est nécessaire de copier l'historique des discussions. Dans ce cas, WhatsApp nécessite toujours une connexion Wi-Fi, car il peut utiliser une grande partie de votre forfait.



Lorsque WhatsApp a copié en toute sécurité l'historique des discussions sur le deuxième appareil, il sera enfin possible d'utiliser votre compte à partir de celui-ci. Bien évidemment, chaque message sera livré à tous les appareils de votre compte, de sorte que votre historique de discussion sera toujours synchronisé entre les plates-formes.



WhatsApp a également développé une application iPad, qui sera publiée après l'activation de la fonctionnalité, afin que vous puissiez utiliser WhatsApp sur votre iPhone et votre iPad en même temps.



Par contre, il faudra voir comment les appareils se synchroniseront entre deux plateformes. Si vous avez un Android et un iPad par exemple, la structure de données risque de poser problème car elle est actuellement différente sur les deux apps.

