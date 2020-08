Amazon va proposer des podcasts dans Amazon Music et Audible

On dirait bien que le succès des podcasts sur Spotify a fait des envieux chez les concurrents. Amazon vient d'envoyer un mail à plusieurs créateurs de podcasts populaires dans le monde. La firme de Seattle chercherait à attirer les grands talents du marché pour sa plateforme de streaming et de livre audio.

Amazon Music et Audible : Bientôt l'ajout de podcasts ?

Les podcasts sont devenus avec le temps un nouvel argument sur le marché très concurrentiel des plateformes de streaming. Si du côté de Spotify on y croit et on investi de l'argent depuis plusieurs années, du côté d'Amazon on vient de prendre conscience de l'atout de détenir des podcasts !

L'entreprise de Jeff Bezos a envoyé un mail à plusieurs créateurs de podcasts sur Spotify comme sur Apple Podcasts pour leur proposer de mettre à disposition leurs dernières émissions sur Amazon Music et Audible.

D'après les informations du mail obtenu par The Desk, Amazon prévoirait de proposer l'intégration des podcasts à la fois pour le niveau gratuit d'Amazon Music, mais aussi pour les abonnés au service Music Unlimited.

Au-delà des revenus que cela pourrait leur apporter, Amazon a rappelé aux créateurs de podcasts que proposer leurs contenus sur Amazon Music et Audible, c'est atteindre potentiellement 55 millions de nouvelles personnes !

Cette proposition d'Amazon n'inclut pas un accord d'exclusivité, ce qui serait bien trop coûteux. La seule condition qu'exige Amazon c'est de ne pas critiquer la marque ni de dénigrer les produits dont Amazon est le constructeur.

Si les podcasts s'intègrent sur Amazon Music et Audible, cela pourrait ouvrir les portes d'émissions "maison" aux enceintes Échos. À l'heure actuelle, les enceintes Amazon piochent sur des applications tierces pour récupérer des podcasts.

