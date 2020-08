Le Pixel 5 montre sa fiche technique sur AI Benchmark

Google a récemment dévoilé son smartphone Pixel 4a à 349€ mais avait également annoncé l'arrivée prochaine de son nouveau smartphone Pixel 5. Jusqu'à présent, la société n'a rien mentionné sur les spécifications techniques, les fonctionnalités ou la date de lancement de l'appareil. En revanche, le Google Pixel 5 vient de faire une apparition sur le site Web de l'IA Benchmark.

Benchmark du Google Pixel 5 (5G)

Un benchmark d'un nouveau produit permet souvent d'avoir un aperçu des caractéristiques et des performances. Pour le futur haut de gamme du concurrent d'Apple, les données ne semblent pas pharaoniques. Le Pixel 5 se positionne en milieu de classement. Mais on le sait, Google mise plus sur la photo et les innovations liées à l'intelligence artificielle.



Comme le montre le site, le Google Pixel 5 fonctionnera avec un processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 765G, qui sera associé à 8 Go de RAM. Cela signifie nécessairement que le Google Pixel 5 sera un téléphone compatible 5G. À part cela, il n'y a pas grand chose à tirer de cette fuite. Si vous vous posez la question du design, le Pixel 5 devrait être vendu qu'en une seule taille cette année et reconduire peu ou prou les lignes du Pixel 4.



Google devrait présenter son Pixel 5 en octobre prochain, soit juste après les iPhone 12 et iPhone 12 Pro d'Apple. Une habitude désormais...



