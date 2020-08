Pour Foxconn, la Chine n'est plus le centre du monde de la fabrication de nos produits

Il fut un temps où tous nos appareils électroniques étaient 100% fabriqué par des usines chinoises. Depuis que Donald Trump a pris le pouvoir aux États-Unis, les choses ont bien changé... Pendant son mandat le président a livré une véritable bataille contre la Chine, ce qui a poussé de grandes entreprises comme Apple a organisé leurs fuites de la Chine pour éviter les taxes douanières et autres sanctions !

Foxconn s'exprime

Le partenaire historique d'Apple Foxconn vient de dévoiler aujourd'hui ses résultats financiers avec des bénéfices en hausse de 34% sur le T2 2020 (comparé au même trimestre de l'année dernière).

Dans ses discussions avec les investisseurs, Foxconn a discuté de plusieurs points dont de son activité en Chine. L'entreprise a reçu de multiples demandes d'Apple de privilégier la construction des usines hors de la Chine ! Un choix délibéré pour suivre la tendance actuelle de la politique en place aux États-Unis.



Pour Foxconn, la Chine a été pendant très longtemps l'un des pays les plus importants dans l'assemblage des produits les plus populaires comme les smartphones, les tablettes ou encore les ordinateurs. Aujourd'hui, la Chine n'est plus un pays indispensable d'après Foxconn. On peut trouver des prestations, des tarifs et des avantages similaires dans d'autres pays voisins ! De plus certains gouvernements comme celui de l'Inde facilitent l'arrivée des grosses entreprises à coup d'aides financières en échange de créations de nouveaux emplois.

Le président de la société mère de Foxconn aurait déclaré selon Bloomberg que les prochaines stratégies du groupe seront d'ouvrir de nouvelles chaines de productions en dehors de la Chine. La raison principale serait d'éviter l'escalade des tarifs sur les produits Made in China. Même si Donald Trump pourrait bientôt partir de la Maison-Blanche s'il n'est pas réélu, le partenaire d'Apple préfère prendre les devants et anticiper de probables conflits supplémentaires dans la guerre commerciale qui oppose les États-Unis contre la Chine.

Selon ses déclarations transmises aux investisseurs, il a expliqué :

Qu'il s'agisse de l'Inde, de l'Asie du Sud-Est ou des Amériques, il y aura un écosystème de fabrication dans chacun d'eux.

À l'heure actuelle, la Chine reste toujours un élément clé de la production mondiale, mais pour combien de temps encore ?

Progressivement la fabrication Made in China diminue, en juin 2019, 25% de la fabrication de Foxconn était hors de Chine. Elle est désormais de 30% et cette statistique ne cesse d'évoluer avec le temps !

Les nouveaux iPhone 12 qui sortiront à la rentrée seront fabriqués en Chine, mais déjà plusieurs modèles d'iPhone sont assemblés dans d'autres pays.