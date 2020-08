Innovation : Xiaomi présente un téléviseur OLED transparent

Julien Russo

Xiaomi vient de faire le buzz aujourd'hui en annonçant une toute nouvelle génération de téléviseur. En effet, la firme chinoise a dévoilé sa Mi TV LUX OLED Transparent Édition, qui est une télévision qui n'a pas d'écran noir quand elle est éteinte... Puisque l'écran est complètement transparent !

Au tarif de 7200 dollars

Si en général c'est Samsung qui est très souvent le premier innovateur sur le marché des téléviseurs, le géant Xiaomi vient de surprendre tout le monde avec une toute nouvelle technologie futuriste.

L'entreprise a annoncé par la voie d'un communiqué officiel le lancement du TOLED dans ses téléviseurs. Xiaomi explique :

Les écrans TOLED utilisent des composants transparents tout au long de la colonne qui constitue l’écran, et sans besoin de rétroéclairage (chaque diode émet sa propre lumière, d’où l’acronyme), les images peuvent avoir l’air de flotter

Xiaomi présente cela comme un moment décisif dans l'industrie de la télévision, une nouvelle étape franchie ! Toutes les télévisions ont un écran noir quand elles sont éteintes, avec la Mi TV LUX OLED vous verrez un simple écran en verre.

Xiaomi explique que contrairement aux autres téléviseurs traditionnels qui ont un panneau arrière pour intégrer tous les composants, sa télévision met tout ce qui est nécessaire directement dans un support de base. Pour réaliser cette prouesse, il aura fallu plusieurs années et énormément de travail pour répondre à chaque défi qui s'est présenté pendant le développement de la Mi TV LUX OLED.

Au niveau des caractéristiques, nous sommes sur du très haut de gamme avec un temps de réponse de 1 ms, un contraste statistique de 150000: 1 et un rapport de contraste dynamique infini, offrant des noirs très riches et une luminosité inégalée.

La TV est disponible en 55 pouces et propose un taux de rafraichissement de 120 Hz et la technologie MEMC pour offrir aux clients une extraordinaire fluidité pendant qu'ils visionnent un film ou joue sur une console.

Niveau audio, la Mi TV LUX Transparent Édition prend en charge le Al Master for Audio qui est un système de détection intelligent du contenu en cours de lecture. Le son de la télévision se comportera de façon différente quand vous regarderez un film, écouterez de la musique ou regardez un match de foot. À ce prix, la télévision prend en charge le Dolby Atmos.



La télévision a également la particularité d'être ultra fine avec seulement 5,7 mm d'épaisseur et possèdera une base obligatoire assez épaisse (comme vous pouvez le voir sur la photo). C'est ici que seront tous les composants indispensables pour le bon fonctionnement du téléviseur.

Dans son communiqué Xiaomi déclare également :

Les téléviseurs Mi ont été classés parmi les premiers pour les livraisons pendant six trimestres consécutifs du T1 2019 au T2 2020 *. Au cours des sept dernières années, l'activité Mi TV est passée d'un nouveau venu dans l'industrie à la première marque de télévision chinoise avec des expéditions annuelles dépassant 10 millions d'unités.

Disponible au tarif de 7200 dollars, ce nouveau modèle de TV pourra être commandé qu'à partir du 16 août prochain. Pas d'information sur la date de disponibilité en France.