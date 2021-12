OLED EX : LG présente son concurrent à la technologie mini-LED

Guillaume Gabriel

Bien que très discret ces derniers temps, LG a de l'ambition pour l'année 2022 et veut tenter de revenir au niveau de ses concurrents, notamment au niveau des écrans. En effet, la firme coréenne vient de faire la présentation de sa nouvelle technologie OLED EX, qui a pour objectif de venir faire de l'ombre au mini-LED.

Et pour ce faire, la société a quelques arguments, notamment en se vantant de proposer une luminosité jusqu'à 30% supérieure.

LG fait la présentation de sa nouvelle technologie OLED EX

Hier, LG a dévoilé la nouvelle génération de ses écrans OLED appelée "OLED EX", gagnant jusqu'à 30% de luminosité par rapport aux écrans OLED classiques" Ce nom n'a pas été choisi au hasard, puisqu'il signifie "Evolution et Expérience", et promet de corriger certaines des limites de l'OLED.



Concernant la technologie, on y retrouve des composés de deutérium pour que les diodes électroluminescentes émettent une lumière plus forte tout en réduisant la distorsion de l'image. De plus, les panneaux EX sont également environ 30% plus minces, ce qui sera très utile pour l'adoption sur le marché mobile.



LG ne précise pas quand la nouvelle technologie OLED EX sera disponible sur le marché, mais on peut imaginer que les premiers appareils verront le jour en fin d'année 2022, voir début 2023.



