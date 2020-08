La Maison Blanche veut supprimer totalement TikTok de l'App Store

Corentin Ruffin

Il ne se passe pas une journée sans qu'on ne parle pas de TikTok, réseau social actuellement en conflit avec les États-Unis pour des soupçons d'espionnage.



Le gouvernement américain a été clair, si en septembre l'application n'est pas rachetée par une entreprise locale, elle sera interdite sur le territoire.



Seulement, il semblerait que Trump et ses acolytes veulent aller encore plus loin puisqu'un nouveau document révèle qu'ils chercheront à obliger Apple et Google à supprimer totalement l'application.

TikTok totalement interdit d'App Store et de Play Store ?

À la suite du décret du président Trump interdisant TikTok et WeChat à partir du 20 septembre, de nombreuses questions se posent... Est-ce que le réseau social va être racheté par Microsoft ou Twitter ?



La question se pose, mais il semblerait la Maison Blanche veulent voire l'application être mise en dehors de l'App Store et du Play Store, et même empêcher l'achat d'espaces publicitaires à l'intérieur du réseau social.

Les transactions interdites pourraient comprendre, par exemple, les accords rendant l’application TikTok disponible sur les ‘app stores’, l’achat de publicités sur TikTok et accepter des conditions d’utilisation pour télécharger TikTok sur l’appareil d’un utilisateur.



