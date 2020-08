The Bonfire 2 Uncharted Shores sortira ce mois-ci sur l'App Store

La suite de The Bonfire: Forsaken Lands fait à nouveau parler d'elle, et bonne nouvelle, elle arrive à grands pas sur l'App Store et le Play Store ! En effet, la date de sortie du jeu The Bonfire 2 Uncharted Shores (v1.0, 454 Mo, iOS 9.0) a été annoncée officiellement par son studio, Xigma Games.



Pour rappel, le premier opus avait rencontré un beau succès en mélangeant les concepts de A Dark Room et Kingdom New Lands. D'un côté, vous devez construire votre ville, récolter des ressources et vous renforcer, puis de l'autre, vous devez faire face aux attaques de montre durant la nuit.



La bande-annonce du jeu :

The Bonfire 2 Uncharted Shores sortira le 21 août sur iOS

Construisez, fabriquez, récoltez des ressources le jour et survivez aux attaques de monstres et autres assaillants la nuit dans ce jeu stratégique de survie.



Suite du jeu primé The Bonfire: Forsaken Lands The Bonfire: Uncharted Shores développe tous les aspects du premier opus en y apportant une plus grande profondeur.

Xigma Games vient de donner des nouvelles du jeu The Bonfire 2 Uncharted Shores et elles sont bonnes : il sortira le 20 août pour PC sur Steam et le 21 août sur iOS.



Il faudra débourser 5,49€ pour se l'offrir !

