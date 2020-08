Apple sortirait un service de fitness intégré à Apple One

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

2

On vous annonçait ce midi l'arrivée prochaine d'un pack Apple One réunissant plusieurs services comme Apple Arcade, Apple TV+, iCloud... Apple veut proposer un tout-en-un ce qui permettrait de fidéliser les abonnés de ses services. Une nouvelle rumeur vient d'apparaitre en ce qui concerne un nouveau service qui serait lancé en même temps que l'annonce du pack "Apple One".

Apple va vous aider dans vos exercices de fitness

Et si une application développée par Apple venait vous guider dans vos exercices de fitness ? Si le concept est séduisant, cela pourrait bien devenir une réalité d'après les informations obtenues par MacRumors. La firme de Cupertino aurait pour ambition de proposer une application du nom de "Seymour", elle serait disponible sur iOS et watchOS et vous donnerait des instructions orales et via vidéo provenant de coach spécialisé.



Si vous êtes habitué à ce genre de pratique sportive avec votre smartphone, peut-être connaissez-vous l'application "Peloton App", elle propose des exercices de yoga, course, vélo... Vous ouvrez l'application, vous choisissez votre activité et vous avez un coach qui vous explique, qui vous montre et qui vous encourage !

À l'annonce de la rumeur de l'application d'Apple, Peloton a vu son action boursière chuté de 4,7% il y a quelques heures.

Les activités proposées par Apple seraient les suivantes :

La course en salle

Le cyclisme

L'aviron

Les étirements

L'entrainement de base

L'entrainement en force

La marche en plein air

La danse

Le yoga

Précisons quand même qu'il s'agira d'un abonnement supplémentaire avec un paiement mensuel et que celui-ci pourra s'inclure dans le pack "Apple One" qui rassemblera plusieurs services à un tarif préférentiel.

La rumeur explique également qu'Apple aurait prévu une application différente de l'app "Activité". Ce serait une toute nouvelle application qui pourrait être pré-installé sur les iPhone, comme téléchargeable sur l'App Store !

Quand vous ouvrirez "Seymour", vous devrez répondre à quelques questions sur votre âge, votre poids, votre taille, la fréquence de vos activités sportives... L'application voudra en savoir plus sur vous afin de vous apporter des exercices progressifs et adaptés à votre profil. Vous trouverez des vidéos enregistrées avec des coachs. Vous devrez suivre des exercices comme si vous étiez dans un cour collectif !



L'application Seymour s'étendra également à l'Apple Watch. Apple compte bien se servir de sa montre connectée pour récolter des données pendant les exercices, mais aussi vous donner des instructions directement sur votre poignet, ce qui vous évitera de prendre à chaque fois votre iPhone en plein exercice !

Le lancement de Seymour devrait avoir lieu en octobre, en même temps que l'annonce du pack Apple One.