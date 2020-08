Le classique RPG Neverwinter Nights débarque sur iOS !

Il y a 3 heures

Alban Martin

2

Le studio Beamdog vient de nous annoncer la bonne nouvelle : la sortie de Neverwinter Nights: Enhanced Edition pour iPhone et iPad. Le jeu de rôle classique Dungeons & Dragons est maintenant disponible sur l'App Store au prix de 9,99€. Attention, le jeu pèse 3,4 Go !



Regardez le trailer vidéo :



Neverwinter Nights

Malgré le COVID-19, Trent Oster, PDG de Beamdog est "ravi d'ajouter une toute nouvelle plate-forme pour que les fans vivent l'aventure et se connectent les uns avec les autres". En effet, la version iOS intègre la coopération multijoueur en ligne avec prise en charge cross-platform pour les versions Windows, macOS, Android, Nintendo Switch et Xbox One du jeu. Les joueurs auront accès à des mondes persistants gérés par la communauté qui peuvent héberger jusqu'à 250 utilisateurs à la fois.



Oster a ajouté :



L'adaptation d'un CRPG à l'ancienne pour une utilisation sur iPad et iPhone n'a pas été une tâche facile. L'équipe a fait un travail fantastique pour que le gameplay soit naturel, même pour quelqu'un avec de grosses mains de forgeron, comme moi.



En lieu et place de la souris et du clavier, le jeu utilise un joystick virtuel et un bouton contextuel, optimisé pour les téléphones et tablettes iOS. La mise à l'échelle automatique de l'interface utilisateur et les shaders de pixels fournissent des graphismes mis à jour, tandis que les joueurs ont également la possibilité d'ajuster le contraste visuel, la vibrance, la profondeur de champ et la mise à l'échelle de l'interface utilisateur de l'application à leur guise. Selon leur appareil, le jeu sera plus ou moins beau, même si l'âge du titre se fait clairement sentir dans la modélisation et les textures.



Neverwinter Nights est un RPG classique de type Donjons & Dragons sorti en 2002 sur PC et amélioré pour la plateforme d'Apple. Ainsi, prévoyez plus de 100 heures de jeu avec la campagne originale, ainsi que les DLC gratuites. Jouez en solo ou faites équipe avec des amis pour une grande aventure à travers les Royaumes Oubliés.



Beamdog précise que le titre a spécialement été optimisé pour les iPad et recommande Neverwinter Nights pour les iPhones avec des tailles d'écran de 7 pouces ou plus. Une petite blague étant donné qu'aucun iPhone à date ne dépasse 6,5 pouces.



En plus de la campagne classique Neverwinter Nights, la version iOS comprend six aventures DLC gratuites : Shadows of Undrentide, Hordes of the Underdark, Kingmaker, ShadowGuard, Witch’s Wake et le pack aventure.



Six modules premium classiques sont également disponibles sur iOS pour la première fois, sous forme de DLC payant. Ceux-ci incluent Tyrants of the Moonsea, Darkness over Daggerford, Infinite Dungeons, Pirates of the Sword Coast, Wyvern Crown of Cormyr et Heroes of Neverwinter (pack de portraits).



PS : le titre est en anglais, aucune traduction française n'est prévue pour le moment.



Télécharger Neverwinter Nights à 9,99 €