iOS 14 : Apple redirige le trafic des sites web vers les articles sur Apple News+

Il y a 1 heure

Julien Russo

C'est une étrange façon de générer plus de trafic sur Apple News+. La firme de Cupertino a été surprise en train d'installer une redirection sur les liens Safari sur iOS 14. En effet, quand les utilisateurs souhaitent accéder à un article d'un site web (qui a signé avec Apple News+) et que l'article est disponible sur le service d'Apple, il est automatiquement redirigé sur l'app Apple News+.

Une possibilité de désactiver la redirection

C'est l'une des nouveautés sur iOS 14 et macOS 11 Big Sur !

Apple a souhaité optimiser l'expérience utilisateur pour ses abonnés Apple News+. Quand un iPhone, iPad ou un Mac sur ces nouvelles versions logicielles voudra accéder à un lien d'actualité via Safari, au lieu d'accéder au site web où l'article est hébergé, l'OS ouvrira directement Apple News+ et l'utilisateur arrivera dans l'article qu'il souhaitait lire.

Bien sûr, cette nouveauté n'est qu'à but de bienveillance puisque la firme californienne estime que son application Apple News+ est mieux développée pour le confort de lecture qu'une page Safari où des pop-up peuvent s'ouvrir et des publicités gêner la lecture !

Si l'utilisateur le souhaite, il pourra désactiver cette redirection automatique via les réglages de son appareil.



Globalement, cela va avoir un impact majeur sur le trafic des sites web de nombreux médias. Cependant, quand on regarde bien cette stratégie, si l'éditeur perd de l'argent à cause du trafic en moins sur son site internet, il en gagnera de l'autre côté grâce au trafic sur ses contenus disponibles via Apple News+.

Si certains éditeurs disent ne pas être dérangés par cette redirection qui sera présente dans iOS 14 et macOS 11 Big Sur, pour d'autres ce changement a du mal à passer...

Cette décision va apporter à Apple News+ un meilleur trafic et donc probablement une fidélisation des abonnés qui prendront rapidement l'habitude de cette redirection vers le service d'Apple.

D'après un rapport d'Ad Age, plusieurs éditeurs ayant passé un accord avec Apple News+ ne seraient pas très "motivé" à l'idée que les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac soient redirigés vers Apple News+ plutôt que leur site internet !

Malgré tout, le rapport précise que pour l'instant les éditeurs jouent la carte du silence, puisque cela pourrait être à leur avantage sur le long terme.

Deux des dirigeants des éditeurs ont déclaré à Ad Age qu'ils recevaient un trafic décent grâce à leur accord avec Apple, mais se demandent maintenant comment cela affectera leurs résultats, car ils ont chacun de meilleures opportunités de monétisation grâce à leurs propriétés.

Du côté du New York Times on ne craint pas cette décision, puisque le média a choisi de se retirer du service d'Apple. La raison, les revenus financiers qui n'étaient pas aussi intéressants que prévu, mais surtout la baisse des abonnements "maison". Les abonnés privilégiaient de passer par Apple News+ plutôt que de passer par les abonnements vendus par le New York Times. Il est évident que cette tendance était une grosse perte financière, puisque sur ses propres abonnements, le média n'a pas de commission à donner à Apple !

En plus, le NYT a estimé qu'en restant sur Apple News+, cela donnait à Apple un poids trop important dans l'industrie de l'information.



