L'iPhone 12 annoncé en octobre, l'Apple Watch 6 et l'iPad en septembre ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Quand sera présenté le prochain iPhone 12 d'Apple ? Les rumeurs n'en finissent plus autour de la date de la conférence de la Pomme, mais également de la commercialisation officielle de l'appareil.



De nouvelles informations du célèbre leaker Jon Prosser nous proviennent aujourd'hui, et selon lui, l'iPhone 12 serait présenté au mois d'octobre.



Concernant la nouvelle Apple Watch 6 et l'iPad 8, l'homme mise sur un lever de rideau durant le mois de septembre.

L'iPhone 12 serait dévoilé au mois d'octobre

Il est difficile de prédire la date de présentation de l'iPhone, ainsi que sa commercialisation, notamment à cause de la crise du COVID-19 qui a fait de grands dégâts dans le monde entier.



Ainsi, les usines en charge de la conception de l'appareil ont été sévèrement touchées, provoquant un éventuel retard de production. Idem du côté des États-Unis où la situation semble critique, forçant de nombreux points de vente à fermer leurs portes.



Selon Jon Prosser, la Pomme rompra avec la tradition et annoncera ses nouveaux produits durant deux évènements distincts. Dans un tweet, Prosser a affirmé qu'Apple prévoyait de lancer une Apple Watch Series 6»et des modèles d'iPad de nouvelle génération dans un communiqué de presse en septembre (la semaine du 7 septembre est évoquée).



Concernant l'iPhone 12, l'homme parle de la semaine du 12 octobre avec une commercialisation en deux phases : les versions normales seraient vendues dès la semaine du 19 octobre, tandis que pour les Pro, la commercialisation se fera une ou deux semaines plus tard.



