Mario Kart Tour : place à la saison des Pirates

Depuis quelques heures, il est possible de retrouver une nouvelle mise à jour au sein du jeu Mario Kart Tour (v2.4.0, 210 Mo, iOS 10.0) : inutile de la chercher dans l'App Store, cette dernière se fait directement en interne.



Au programme ? Le lancement de la nouvelle saison, comme c'est le cas toutes les deux semaines, avec la venue des pirates



Concernant les cadeaux saisonniers, on parle notamment d'une belle poignée de rubis et de Skelerex. La bande annonce :

Mais, ce n'est pas tout, puisque Bowser Jr. version pirate sera également disponible, tout comme le célèbre Roi Bob-omb. Ils ne viennent pas seuls, puisqu'il ramène un nouveau circuit dans leurs valises : le « Bateau Volant ».



On retrouvera aussi un nouvel objet, la Giga Bob-omb, deux karts et deux deltaplanes. Une bien belle mise à jour pour celui qui a apporté le multijoueurs en ligne puis le mode paysage récemment.



