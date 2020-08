Apple enregistre le domaine AppleOriginalProductions.com

Apple a enregistré le domaine AppleOriginalProductions.com, mais aucun contenu ou redirection n'est actif sur cette URL pour le moment.



En effet, la firme détient désormais ce nouveau domaine qui laisse peu de doutes sur sa future utilisation.

Un nouveau site pour Apple TV Plus

Tim Cook a investi des milliards de dollars depuis deux ans pour lancer un service de streaming vidéo de qualité. Si les débuts ont été critiqués par manque de contenu et à cause d'une ergonomie alambiquée dans TV d'Apple, les annonces se multiplient ces derniers temps avec l'acquisition de dizaines de séries, documentaires et de films originaux pour Apple TV+.



Les informations de l’enregistrement du domaine indiquent Apple Inc. comme organisation inscrite. Le registraire est CSC Corporate Domains, une société qui protège les noms de domaine pour les grandes entreprises. Elle est d'ailleurs utilisée par Apple pour ses enregistrements de noms de domaine.



Nul ne sait pas contre si Apple compte l'utiliser réellement ou juste bloquer l'URL pour les concurrents. C'est un peu comme iPhone.com qui lui appartient mais qui n'est pas utilisé.



Étant donné les récents contrats signés par Apple comme avec Martin Scorsese, Idris Elba, Leonardo DiCaprio et autres, il ne serait pas étonnant que la firme propose une vitrine pour ses exclusivités. Si le catalogue s'épaissit, ce serait une bonne manière de dénicher les originaux.



Enfin, la rumeur dit qu'Apple lancera un pack d'abonnements aux côtés du prochain iPhone en octobre, baptisé Apple One, qui combinerait Apple TV+ avec d'autres services comme Music, Arcade ou iCloud à prix réduit.