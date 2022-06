Apple TV+ enregistre la meilleure croissance au Royaume-Uni au T1 2022

Les débuts ont été difficiles avec un catalogue et un nombre de supports limités, mais aujourd'hui Apple TV+ a tout pour vous séduire. On retrouve un catalogue rempli de créations originales passionnantes, une grande diversité dans les contenus, un prix très attractif (seulement 4,99€/mois sans engagement) et la possibilité d'accéder à l'application sur des appareils qui ne sont pas dans l'écosystème Apple ! Comment résister à Apple TV+... On se le demande.

Apple TV+ enregistre une croissance record au Royaume-Uni

Les Britanniques auraient-ils un petit coup de cœur pour le service de streaming pommé ?

Selon les données récoltées par la société londonienne Broadcasters Audience Research Board (BARB), Apple TV+ arrive plus facilement à générer de nouvelles souscriptions au Royaume-Uni. Cette tendance en faveur du service de streaming d'Apple peut s'expliquer de plusieurs manières :

La popularité des contenus comme See, Finch, Servant, Severance, Planète historique... Les Britanniques voient régulièrement à la TV, dans les médias ou dans les transports tous ces contenus qui sont exclusivement accessibles sur Apple TV+.

Quand on observe la quantité astronomique des nominations et des prix obtenus par les créations originales Apple, on ne peut pas s'empêcher de se dire "peut-être que je passe à côté d'une série que je vais adorer !".

La liste est courte, mais on retrouve plusieurs programmes qui ont eu un, plusieurs ou la totalité de leurs épisodes tournés au Royaume-Uni :

- Slow Horses

- The Essex Serpent

- Trying

- Ted Lasso

BARB a communiqué plusieurs statistiques intéressantes sur l'activité d'Apple TV+ au cours du premier trimestre de 2022.

Selon les données obtenues, Apple TV+ a connu une croissance de 27% au Royaume-Uni, ce qui fait un accès au catalogue d'Apple dans 1,57 million de foyers. Officiellement, Apple affiche la meilleure croissance sur la totalité du marché britannique !



Du côté de la concurrence, Disney+ affiche une progression de 19% avec une présence dans 6,53 millions de foyers, Prime Video poursuit avec une croissance plus timide (+6%) avec une disponibilité dans 13,25 millions de foyers et pour conclure, Netflix affiche la plus petite croissance avec 3%, mais avec un catalogue accessible dans 17,29 millions de foyers.



Évidemment, c'est une bonne nouvelle pour Apple TV+, mais ça reste insuffisant pour venir "titiller" la concurrence et commencer à inquiéter les géants du secteur. Le service de streaming pommé semble toujours souffrir de la politique "100% de créations originales" qui provoque peu d'entrées dans le catalogue tous les mois.